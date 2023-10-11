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Voleybol antrenöründen öğrencisine cinsel istismar! Telefon konuşmasını kayda aldı: 'Bazen olur öyle, kusura bakma'

11.10.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Silivri’de voleybol antrenörü U.T., 16 yaşında olduğu öğrenilen kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. İstismara uğradığını iddia eden kız, antrenör ile yaptığı telefon görüşmesini kayda aldı. Görüşmede antrenörün, "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle, kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıktı.

İddiaya göre, Silivri’de voleybol antrenörü olarak çalışan U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki kız çocuğuna yakın davranmaya başladı. Daha sonra U.T., iki kızı aracı ile evine bırakmak istedi. Yaşı küçük kızlardan birini yolda indirdikten sonra U.T.’nin diğer öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan U.T. emniyetteki işlemlerin ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi.

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'BAZEN OLUR ÖYLE, KUSURA BAKMA'

Öte yandan tacize uğradığını iddia eden kızın, U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda aldığı, görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi?" dediği, U.T.’nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle, kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" dediği ortaya çıktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Silivri öğrenci Antrenör

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