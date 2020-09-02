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Volkswagen'deki DSG şanzıman sorunu çözüldü mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 08:02 | Son Güncelleme

Volkswagen'deki DSG şanzıman sorunu, yeni bir Volkswagen almayı düşünenleri endişelendiriyor. Peki, VW markası DSG şanzıman sorununu çözdü mü?

Volkswagen'deki DSG şanzıman sorunu çözüldü mü?

Volksgen’deki DSG şanzıman sorunu kullanıcıların çok merak ettiği konulardan biri. Seneler önce Volkswagen araç alırken DSG şanzıman hatası nedeniyle endişe yaşanıyordu ancak bu durumun bugün de etkilerini görebiliyoruz. Yeni bir araba almayı düşünenler ya da yeni Volkswagen almayı düşünenler Volkswagen araba alınır mı / Volkswagen DSG sorunu devam ediyor mı / Volkswagen DSG konusu çözüldü mü gibi soruların yanıtlarını araştırdık…

VOLKSWAGEN DSG ŞANZIMAN SORUNU

Audi, Volkswagen, Seat marka araç almak isteyenler hala DSG konusuna şüpheli yaklaşıyor. Volkswagen’deki DSG sorunu çözüldü mü, onlarca şanzıman masrafı yaşar mıyım ya da DSG şanzımana güvenebilir miyim soruları akıllarda.

Bilindiği üzere 8 sene önce DSG şanzımanlı Volkswagen araçlar servise çağrılmıştı ve bu durum, büyük bir skandal olarak otomobil dünyasında yankı bulmuştu. Volkswagen’in ilk DSG şanzımanlı araçlarında büyük ve geniş çapta sorunla karşılaşıldı. Bu durum basında o kadar çok yer buldu ki şimdi, DSg şanzımanın adını duyan konuya çekinerek bakıyor. Şimdi işin aslı astarı neymiş bakalım…

DSG ŞANZIMANLAR SORUNLU MU?

Öncelikle DSG şanzıman nedir sorusuna yanıt verelim:
İlk DSg şanzımanı Volkswagen markası 10 yıl önce üretti. Çift kavramalı şanzıman tiplerinden biri olan DSG, manuel ve standart şanzımanlara göre çok verimli olması ile dikkat çekiyor.

DSG şanzımanın avantajlarını listeleyelim:

  • Daha hızlı
  • Daha verimli
  • Daha hızlı kalkış sağlıyor
  • Daha az yakıt tüketiyor
  • Sürücüye konfor sunuyor

DSG Şanzımanın Dezavantajları Neler?

  • DSG şanzımanın parçası ve kendisinin değişimi ya da DSG onarımı yani DSG tamiri biraz maliyetli.
  • DSG şanzıman arızası yaşarsanız bakım ve onarım fiyatları yüksek.
  • DSG şanzıman ile ilgili kötü şöhret…

DSG PROBLEMLERİ NELER?

Volkswagen CC modelinde şanzıman sorunu çok sık yaşandı. Şanzımanın teknik verilerine uygun olmayan kullanım kaynaklı olduğu anlaşılan sorunlar aslında bundan 5-6 yıl önce görülen DSG sorunlarının ana nedeni olarak açıklanmıştı. Daha sonra beygir gücü düşürülerek şanzımana yüklenme oranı düşürüldü.

Peki, bu şanzımanlardaki sorunlar neden kaynaklanıyordu?

DSG ŞANZIMAN SORUNLARI

  1. Mekanik Sorunlar

Zamanla mekanik sorun çıkması ya da bazı araçlarda bozulma payı olması normaldir. Olabildiğince ucuza ve olabildiğince yüksek kalitede şanzıman üretme isteğinin de burada etkisi var. Bu aslında her otomobilde her mekanik parçada söz konusu olabilen bir durumdur.

  1. Kavrama Sıkıntısı

Isınan ve yıpranan kavrama parçalarının değişimi diğer manuel şanzımanlara göre maliyetli. Geçmişte DSG’li araçlarda kavrama sorunu çok daha fazla görülüyordu. Burada kavramadaki sorunların nedenleri ise ısınma - nem - yüksek torkla şanzımana çok yüklenme.

  1. Yazılım Sorunları

Yazılım sorunları DSG şanzımanlı araçlarda çok sık görüldü. Kavrama zamanını belirleme hatası gibi yazılım sorunları sıklıkla görülüyordu. Volkswagen cephesinde yazılımı değiştirme yapıldı.

Volkswagen’in 2013 Yazılım Güncellemesi Hakkında
Volkswagen’in 2013 yazılım güncellemesi de çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Hatta hala “Volkswagen arabalarını yazılım güncellemesi için geri çağırıyor” tarzında söylentiler var. Şimdi, altını çizelim ki, şu anda Volkswagen’in DSG şanzıman ile ilgili bilinen bir kronik sorunu yok. Yeni modellerde hem tasarımsal olarak hem de yazılımsal olarak her şey değişti demek yanlış olmaz. Ancak burada hiç bir parçanın ve mekanizmanın %100 güvenilirlikle üretilemeyeceğinin altını çizmek gerek.


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