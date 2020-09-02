Volkswagen'deki DSG şanzıman sorunu çözüldü mü?

Volksgen’deki DSG şanzıman sorunu kullanıcıların çok merak ettiği konulardan biri. Seneler önce Volkswagen araç alırken DSG şanzıman hatası nedeniyle endişe yaşanıyordu ancak bu durumun bugün de etkilerini görebiliyoruz. Yeni bir araba almayı düşünenler ya da yeni Volkswagen almayı düşünenler Volkswagen araba alınır mı / Volkswagen DSG sorunu devam ediyor mı / Volkswagen DSG konusu çözüldü mü gibi soruların yanıtlarını araştırdık…

VOLKSWAGEN DSG ŞANZIMAN SORUNU

Audi, Volkswagen, Seat marka araç almak isteyenler hala DSG konusuna şüpheli yaklaşıyor. Volkswagen’deki DSG sorunu çözüldü mü, onlarca şanzıman masrafı yaşar mıyım ya da DSG şanzımana güvenebilir miyim soruları akıllarda.

Bilindiği üzere 8 sene önce DSG şanzımanlı Volkswagen araçlar servise çağrılmıştı ve bu durum, büyük bir skandal olarak otomobil dünyasında yankı bulmuştu. Volkswagen’in ilk DSG şanzımanlı araçlarında büyük ve geniş çapta sorunla karşılaşıldı. Bu durum basında o kadar çok yer buldu ki şimdi, DSg şanzımanın adını duyan konuya çekinerek bakıyor. Şimdi işin aslı astarı neymiş bakalım…