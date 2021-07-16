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Volkswagen doğruladı! Yeni model geliyor

16.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, LinkedIn üzerinden yayınladığı konuşma metninde Volkswagen ID.8'den bahsetti. Böylece Volkswagen'in, Atlas ile aynı boyutlara sahip elektrikli bir SUV model geliştireceği doğrulandı.

Volkswagen doğruladı! Yeni model geliyor

Volkswagen elektrikli otomobil üretimi konusunda önemli yatırımlar yapan firmalardan biri. Tesla gibi bir rakibi olan Alman üretici, ID.3, ID.4 ve ID.6 gibi modelleri resmileştirdi. Fakat Volkswagen, ID.8'den hiç bahsetmedi. Ta ki CEO Herbert Diess'in paylaştığı metne kadar.

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VOLKSWAGEN ID.8 GELİYOR

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, LinkedIn üzerinden uzunca bir metin paylaştı. Metinde ID.8 adını taşıyan elektrikli bir otomobilin adı geçti. Böylece Alman şirket, ID.8'in geleceğini doğrulamış oldu. Metinde ID.8, boyut anlamında Volkswagen'in SUV'u Atlas ile eşleştirildi.

ATLAS KADAR BÜYÜK BİR MODEL

Atlas, VW'nin 5.05 metrelik SUV modeli olarak öne çıkıyor. Araç, Tiguan'dan önemli ölçüde daha büyük. Anlaşılan o ki Volkswagen ID.8 de Atlas kadar büyük boyutlara sahip olan, elektrikli bir SUV otomobil olarak karşımıza çıkacak. Fakat otomobilin ne zaman geleceğini bilmiyoruz.

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Çünkü Herbert Diess, paylaştığı metinde otomobilin detaylarına yer vermiş değil.

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