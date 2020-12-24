Volkswagen e-Golf’ün üretimi bitiyor!

ID serisi Volkswagen tarafından yavaş yavaş daha da çok ön plana çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca önce "yeni çağın Beetle'ı" ID.3'ü tanıtan marka, daha sonraki dönemde de ID.4 ile yoluna devam ediyor. Bu doğrultuda yeni gelecek olan modeller için yer açmak şart. Marka bu doğrultu da Volkswagen e-Golf’ün üretimini bitiriyor.

VOLKSWAGEN E-GOLF’ÜN ÜRETİMİ BİTİYOR!

Alman üretici modelin Kuzey Amerika'daki satışlarını Mart ayından beri zaten durdurmuştu. Ancak Avrupa’da bir çok showroom'da kendini göstermeye devam ediyordu. 2014 yılında çıkış yapan elektrikli model, Alman markanın Dresden'de bulunan tesisinde üretildi. 2017 yılından beri bu tesisin üretim bantlarından toplamda 50.401 adet e-Golf indi.

145.561 ADET E-GOLF SATILDI!

Volkswagen e-Golf’ü farklı iki tesis içinde üretiyordu. E-Golf, toplamda 145.561 adet satmayı başardı. Altı senede bu rakama ulaşan e-Golf, Avrupa'da satılan en popüler elektrikli otomobiller listesinde yerini aldı. Dresden tesisinin yöneticisi Danny Auerswald, e-Golf'e veda ederken şu açıklamaları yaptı: "e-Golf'ün üretim döngüsünün sonuna gelmesi ile birlikte ID.3'ün gelişine hazırlanmaya başladık".



