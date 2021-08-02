Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli Taigo neler sunuyor?

Volkswagen Taigo'nun tasarımı ile başlayalım. Taigo, arka koltuklardaki tavan yüksekliği de hesaba katılarak, coupe bir otomobil gibi geriye doğru eğimli olarak tasarlanmış. Taigo'nun Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen giriş segmentindeki Polo ve T-Cross modellerinden sonra bu şasi üzerinden geliştirilen 3. model olduğunu da belirtelim.

VOLKSWAGEN TAIGO'NUN ÖZELLİKLERİ

Volkswagen'in aktardığına göre yeni modelin tasarımı, Volkswagen Dış Tasarım Başkanı Marco Pavone ve Volkswagen Güney Amerika Tasarım Merkezi Başkanı olan ikiz kardeşi José Carlos Pavone’ye ait.

Taigo'nun Coupe tasarımda öne doğru eğimli C sütunu özellikle dikkat çekiyor ve bu, Taigo'yu diğer Volkswagen modellerinden farklı kılıyor gibi görünüyor.

4,26 metrenin hemen altında bir uzunluğa sahip otomobil, Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satın alınabilecek. LED farlar, tamamen dijital kokpit ve standart olarak sunulan yeni nesil bilgi-eğlence sistemi de (MIB3) yeni Taigo'nun sunduğu özellikler arasında.

Taigo’nun iç kısmına da bakalım. Otomobil iç kısmında kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", dijital gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği gibi dijital ve akıllı özellikler bulunuyor.

Taigo’da şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Ayrıca, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Yarı Otonom Sürüş Asistanı” (Travel Assist) de isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

VOLKSWAGEN TAIGO'NUN MOTOR SEÇENEKLERİ

Taigo, 1.0 lt 95 PS ve 100 PS güç üreten 2 adet 3 silindirli, 1.5 lt 150 PS güç üreten bir adet 4 silindirli yüksek verimli benzinli motor seçeneklerine sahip. Önden çekişli modelin maksimum hızı sırasıyla; 183 km/s, 191 km/s ve 212 km/s. Taigo, 5 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa çıkacak.

VOLKSWAGEN TAIGO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Volkswagen Taigo’nun, 2022 bahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

İspanya’daki Pamplona tesislerinde üretilen Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli Taigo, öncelikli olarak 28 Avrupa Birliği ülkesi, Güney Afrika ve Türkiye’de satışa sunulacak.

