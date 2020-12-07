Volkswagen Passat 2025 yılına kadar üretilecek

Son alınan karar ile Herbest Diess'in Türkiye yatırımını iptal etmişti. Bu karar Passat üretim ve satışının sonlandırılacağı iddialarını gündeme getirmişti. Gelen bu iddialar sonucunda Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'den konuyla ilgili açıklama yaptı. Passat'ın sedan versiyonunun üretim ve satışının 2023'ten itibaren hem Avrupa hem de ABD pazarı için sonlandırılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu’da bu iddiaları doğruladı. Fakat Volkswagen'in 2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisi verdiğini de şu sözlerle açıkladı: "Dünyada, Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. VW, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi. Sedan modeller Avrupa genelinde kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel satışlar ise SUV ve stationwagon karoserlere kayıyor. Pazardaki bu değişim yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor."

Volkswagen Passat 2025 yılına kadar üretime devam edecek. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2023 itibariyle Passat üretiminin sonlandırılacağı iddiaları ve iptal edilen Türkiye yatırımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“VOLKSWAGEN PASSAT MANİSA’DA ÜRETİLSEYDİ FİYATI DEĞİŞMEZDİ”

Bilaloğlu, yatırım iptal olmasaydı ve Passat Manisa'da üretilseydi fiyatında bir değişim olur muydu sorularına da açıklama getirdi. Bilaloğlu: "İster tekstil ürünü olsun, ister başka bir ürün olsun uluslararası markalar ürünlerinin fiyatlarını ürettikleri noktadan bağımsız olarak belirlerler. Passat Türkiye'de üretilmiş olsaydı, Türkiye'de satış fiyatı değişmezdi. Fakat, VW Türkiye'de fabrika açsaydı, tüketici markayı daha çok sahiplenebilirdi. Bu da, markanın pazar payında artışa yol açardı."

VOLKSWAGEN PASSAT 2025 YILINA KADAR ÜRETİLECEK

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçmesini de değerlendiren Bilaloğlu, kararın sadece Türkiye ile ilgili olmadığını belirtti. Şirketin tüm dünyada henüz başlamamış fabrika yatırımlarını askıya aldığını söyledi. Ancak ilerleyen dönemde bu durumun değişebileceğini de belirtmişti. Bilaloğlu, "Türkiye otomotiv sanayisinde insan kaynağı, konumu ve üretim kalitesi açısından çok önemli bir noktada. VW gibi global bir üreticinin, Türkiye'ye yatırım yapmadan otomotiv faaliyetlerine devam etmesi çok zor görünüyor." şeklinde konuştu.