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Vortex nedir? Ne işe yarar? Uçaklarda niye Vortex Cihazı kullanılır?

12.03.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vortex son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Uçaklara ilişkin çeşitli konularda araştırma yapan kişiler kelimenin anlamını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Bu kapsamda Vortex nedir? Ne işe yarar? Uçaklarda niye Vortex Cihazı kullanılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Vortex nedir? Ne işe yarar? Uçaklarda niye Vortex Cihazı kullanılır?

Uçaklar pistten kalkarken ya da piste iniş yaptıkları sırada girdap oluşmaktadır. Uçak motorlarının belirli bir hıza ulaşması ile girdap artış göstermektedir. Peki son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan Vortex nedir? Ne işe yarar? Uçaklarda niye Vortex Cihazı kullanılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

VORTEX NEDİR?

Uçakların yüksek hızda uçmaları, uçak için yüksek hava sirkülasyonuna yol açmaktadır. Yüksek hava sirkülasyonu uçağın inişini olumsuz yönde etkiler. Oluşan bu hava sirkülasyonu inişi zorlu kılmaktadır. Bu nedenle uçaklarda vortex kullanılmaktadır.

VORTEX NE İŞE YARAR?

Hava akım dengesini belirli bir seviyede tutmak ve iniş esnasında yapay girdap oluşturulması için uçaklar vortex kullanmaktadır.

UÇAKLARDA NİYE VORTEX CİHAZI KULLANILIR?

Hava ulaşımında en önemli durumlardan biri havanın sirkülasyonunu belirli bir düzeyde tutmaktır. Oluşturulan yapay girdaplar sayesinde uçaklar rahat ve güvenli bir iniş sağlamaktadır. Yapay girdap için kullanılan cihazlardan biri vortex aletidir. Hava ulaşımlarının tamamında bu alet kullanımı gerçekleşmektedir.

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