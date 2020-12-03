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Vouge modeli kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

03.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Vouge modeli kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

İddialara göre bir Vogue modeli, barda tanıştığı bir kadınla eve gelerek onunla flörtleşen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

26 yaşındaki Lilia Sudakova, 28 yaşındaki kocası Sergey Popov’un ölümünden sorumlu tutularak 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya geldi. Lilia’nın annesi tarafından ortaya atılan iddialara göre Sergey Popov istismarcı bir eşti ve Lilia öz savunmada bulundu.

26 yaşındaki Lilia Sudakova kocasını bıçaklayarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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Sudakova Vogue Rusya’da ve Çin, Japonya, İtalya gibi ülkelerde bazı dergilerde de poz verdi.

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Olayın ardından hastaneye kaldırılan Sergey Popov hayatını kaybetti.

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Vogue Rusya’nın kapağında yer alan ve İtalya, Çin, Japonya gibi ülkelerde dergilere poz veren model, raporlara göre cinayeti itiraf etti.

Lilia’nın soruşturmayı yürüten görevlilere, kocasının başka bir kadınla flörtleşmesi nedeniyle kıskançlık kaynaklı bir kavga sırasında dört yıldır evli olduğu kocasını bıçakladığı söylediği belirtiliyor.

Bıçaklamanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Popov, hayatını kaybetti. Cinayetle suçlanan Lilia Sudakova ise iki aydır gözaltında tutuluyor.

Ancak Lilia’nın annesi 48 yaşındaki Irena Sudakova, kızının uzun süredir ev içi istismara maruz kaldığını ve öz savunma amacıyla kocasını bıçakladığını ileri sürüyor.

Irena Sudakova, Komsomolskaya Pravada adlı Rus gazeteye yaptığı açıklamada, Sergey’in barda tanıştığı bir kadınla eve geldiğini ve eşini yemek pişirmeye zorladığını belirtti. Annenin açıklamalarına göre Sergey eşinin saçlarını kavrayarak bacağına tekme attı, ardından geri çekildi. Geri döndüğünde Lilia salata için sebze doğruyordu.

Anne yaptığı açıklamada “Lilia’yı saçlarından kavramıştı. O esnada Lila onu uzaklaştırmaya çalışıyordu ve bıçak yanlışlıkla ona saplandı” dedi.

Lilia’nın oluşan yarayı başta yalnızca bir kesik olarak düşündüğünü söyleyen anne “Tanık mutfağa geldiğinde olanları gördü. Kızımın tüm vücudu titriyordu. Lilia bir kurban, yaşananlar öz savunmaydı. Hastalıklı bir aşktı. Her şey kazayla oldu” dedi.

BÜYÜLEYİCİ ANCAK KİBİRLİ

Irena, damadının akıllı, büyüleyici bir bilgisayar dahisi olduğunu aynı zamanda alkolik ve kibirli biri olduğunu, sarhoşken Lilia’ya defalarca şiddet uyguladığını ve bunlardan birine şahit olduğunu söyleyerek Rusya’da aile içi istismar kurbanlarına karşı önyargılar olduğunu ekledi ve “Burada nefsi müdaafanın dikkate alınması için bir adamın baltayla size doğru koşması gerekir. Lilia’ya defalarca şiddet uygulaması, despot biri olması burada kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse bu noktaları dikkate almıyor. Kızımın amacı bıçaklamak değildi, kazayla oldu. Kızımın yaptığı şeyle nasıl başa çıkacağını düşünemiyorum. O çok kırılgan biridir. Umarım cezasında erteleme olur. Çünkü yaşananlar çok adaletsiz” dedi.

Lilia’nın arkadaşı, tasarımcı Karolina Pavlovskaya da genç modelin istismar kurbanı olduğunu söyleyerek “Güzelliğinin altında kalbi kırık biri vardı” dedi.

Kazanın meydana geldiği apartman.

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Sudakova gözaltına alındı.

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Sudakova Vogue için modellik yapmıştı.

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Doğal kızıl saçlarıyla tanınıyordu.

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Cinayetle suçlanan genç kadın, iki aydır gözaltında.

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