Vücudu genç tutmanın sırları bakım rutininde saklı olabilir! İşte etkisine inanamayacağınız vücut bakım rutinleri...

Yüzünüz için uyguladığınız bakım rutininin neredeyse her adımı vücudunuz için de önem taşıyor. Birkaç basit yöntem ile zaman içinde vücudunuzun kaybettiği gücü ve parlaklığı geri kazanmanız mümkün. Oldukça etkili bakım rutinlerini öğrenmek istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

KURU FIRÇALAMA YÖNTEMİ İLE ÖLÜ DERİLERDEN KURTULUN

Selülit azaltma, vücudu ölü deriden arındırma, kan dolaşımını hızlandırma gibi birçok fayda sağlayan kuru fırçalama yöntemi; son dönemin yaygın bakım rutinlerinden biri. Vücut fırçası ise bu işlem için ihtiyacınız olan tek şey. Oldukça pratik ve masrafsız olan bu yöntem için birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Uygulamadan önce kullanacağınız fırçanın sağlam ve kıllarının doğal olmasına dikkat edin. "Kuru fırçalama bakım rutinimin hangi adımında olmalı?" diye merak ediyorsanız fırçalama işlemini duştan önce yapabilirsiniz.

Yaklaşık 5-6 dakika boyunca kuru vücudunuzu aşağıdan yukarıya doğru, dairesel hareketler ile fırçalayın.

Dilerseniz kullandığınız nemlendirici yağ veya losyondan fırçanıza dökerek de uygulayabilirsiniz.

İlk seferde bile cildinizdeki pürüzsüzlüğü ve yumuşaklığı fark edeceğiniz bu yöntemi bakım rutininizden eksik etmeyin!

PEELİNG İLE CİLDİNİZDEKİ IŞILTIYI ORTAYA ÇIKARIN

Vücut peeling'ini bakım rutininize eklemediyseniz daha fazla geç kalmayın. Cildiniz ışıltısını ortaya çıkarmanızı bekliyor olabilir! Bunu sağlamak için duş sırasında vücudunuza peeling uygulayabilirsiniz.

Elinize aldığınız bir miktar peeling'i ıslak cildinize dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın.

Ardından nemlendirici krem kullanarak vücudunuzdaki nemi koruyun. Böylelikle ölü derilerden kurtulup yenilenmiş bir cilt elde edeceksiniz.

CİLDİNİZE UYGUN BİR DUŞ JELİ KULLANIN

Her cilt tipinin ihtiyacı aynı olmayabilir. Örneğin kuru cildin nemlendirilmesi gerekirken yağlı cilt neme ihtiyaç duymaz. Cildinize uygun olmayan bir duş jeli kullanmak ise vücudun istenmeyen bölgelerinde sivilcelenme, tahriş, pullanma gibi sorunlara sebep olabilir.

Kuru ciltliyseniz nemlendirme özelliği yüksek bir duş jeli, yağlı bir cilt yapısına sahipseniz sebum dengeleyici hafif bir duş jeli tercih etmelisiniz.



