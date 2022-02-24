Vücudu genç tutmanın sırları bakım rutininde saklı olabilir! İşte etkisine inanamayacağınız vücut bakım rutinleri...

Yüzünüz için uyguladığınız bakım rutininin neredeyse her adımı vücudunuz için de önem taşıyor. Birkaç basit yöntem ile zaman içinde vücudunuzun kaybettiği gücü ve parlaklığı geri kazanmanız mümkün. Oldukça etkili bakım rutinlerini öğrenmek istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.
Selülit azaltma, vücudu ölü deriden arındırma, kan dolaşımını hızlandırma gibi birçok fayda sağlayan kuru fırçalama yöntemi; son dönemin yaygın bakım rutinlerinden biri. Vücut fırçası ise bu işlem için ihtiyacınız olan tek şey. Oldukça pratik ve masrafsız olan bu yöntem için birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Uygulamadan önce kullanacağınız fırçanın sağlam ve kıllarının doğal olmasına dikkat edin. "Kuru fırçalama bakım rutinimin hangi adımında olmalı?" diye merak ediyorsanız fırçalama işlemini duştan önce yapabilirsiniz.
Yaklaşık 5-6 dakika boyunca kuru vücudunuzu aşağıdan yukarıya doğru, dairesel hareketler ile fırçalayın.
Dilerseniz kullandığınız nemlendirici yağ veya losyondan fırçanıza dökerek de uygulayabilirsiniz.
Vücut peeling'ini bakım rutininize eklemediyseniz daha fazla geç kalmayın. Cildiniz ışıltısını ortaya çıkarmanızı bekliyor olabilir! Bunu sağlamak için duş sırasında vücudunuza peeling uygulayabilirsiniz.
Elinize aldığınız bir miktar peeling'i ıslak cildinize dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın.
Her cilt tipinin ihtiyacı aynı olmayabilir. Örneğin kuru cildin nemlendirilmesi gerekirken yağlı cilt neme ihtiyaç duymaz. Cildinize uygun olmayan bir duş jeli kullanmak ise vücudun istenmeyen bölgelerinde sivilcelenme, tahriş, pullanma gibi sorunlara sebep olabilir.
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