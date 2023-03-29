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  4. 'Vücuduma bir güç girdi...' 4 kişiyi öldüren muhtarla ilgili karar! İşte şoke eden son savunması

'Vücuduma bir güç girdi...' 4 kişiyi öldüren muhtarla ilgili karar! İşte şoke eden son savunması

29.03.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da miras meselelerini görüşmek için buluştukları avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan muhtar A.S.B., 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan A.S.B., "Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi" dedi.

'Vücuduma bir güç girdi...' 4 kişiyi öldüren muhtarla ilgili karar! İşte şoke eden son savunması

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S.B. getirilirken müşteki A.O. ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celsede mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık A.S.B.'nin, 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY ÖNCESİ VÜCUDUMA BİR GÜÇ GİRDİ"

Tutuklu sanık A.S.B. son savunmasında, "Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.S.B.'yi, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık A.S.B.'nin, A.O.'yu 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık A.S.B.'nin 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken A.O.'ya karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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cinayet Muhtar Kartal

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