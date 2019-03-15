Vücudun farklı yerlerinde çıkan aşırı tüyler, kadın sağlığı hakkında ne anlama geliyor?

Hangi tür vücut kıllarına sahip olabileceğimizi tanımlayalım.

Vellus kılı temelde tüm vücudu kaplayan küçük, çok ince kıllardır, onu fark etmek oldukça zor.

Terminal kılları vellus kıllarından çok daha uzun, daha güçlü, daha kalın ve normalde çok daha koyu renklidir ve ergenlik döneminde görülmeye başlar. Bu, vücudumuz ciddi hormonal değişikliklerden geçtiğinde gelişmeye başlayan kıl türüdür ve göz önünde bulundurmanız gereken şey budur.

GENETİK

Eğer erkekdeki gibi kalın ve koyu bir tüylenme yaşıyorsanız, büyükanne/babaannenizin fotoğrafına bakınç Modern teknolojiyle ne elde etmiş olursak olalım, genetiği kandıramayız.

ETNİK KÖKEN

Bu çalışma, farklı etnik grupların fazla tüy büyütme ihtimalinin daha az ya da çok olduğunu gösteriyor. Akdeniz ve Orta Doğu kadınlarının bu durumu geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Akdeniz havzasında yaşayan kadınlarda, Avrupa ve Amerika’daki hemcinslerine göre daha fazla kıl olduğu bilinmektedir. Ancak bu kıllanmadaki neden, hormon fazlalığı değil, kıl kökündeki duyarlılığın artmasıdır. Bunun tespiti için ileri laboratuvar teknikleri gerekebilmektedir ancak hasta öyküsünden yani ailedeki diğer kadınların kıl yapısından yola çıkılarak da tanı konulabilmektedir.