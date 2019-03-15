Vücudun farklı yerlerinde çıkan aşırı tüyler, kadın sağlığı hakkında ne anlama geliyor?

Hangi tür vücut kıllarına sahip olabileceğimizi tanımlayalım.
Vellus kılı temelde tüm vücudu kaplayan küçük, çok ince kıllardır, onu fark etmek oldukça zor.
Terminal kılları vellus kıllarından çok daha uzun, daha güçlü, daha kalın ve normalde çok daha koyu renklidir ve ergenlik döneminde görülmeye başlar. Bu, vücudumuz ciddi hormonal değişikliklerden geçtiğinde gelişmeye başlayan kıl türüdür ve göz önünde bulundurmanız gereken şey budur.
GENETİK
Eğer erkekdeki gibi kalın ve koyu bir tüylenme yaşıyorsanız, büyükanne/babaannenizin fotoğrafına bakınç Modern teknolojiyle ne elde etmiş olursak olalım, genetiği kandıramayız.
ETNİK KÖKEN
Bu çalışma, farklı etnik grupların fazla tüy büyütme ihtimalinin daha az ya da çok olduğunu gösteriyor. Akdeniz ve Orta Doğu kadınlarının bu durumu geliştirme olasılığı daha yüksektir.
Akdeniz havzasında yaşayan kadınlarda, Avrupa ve Amerika’daki hemcinslerine göre daha fazla kıl olduğu bilinmektedir. Ancak bu kıllanmadaki neden, hormon fazlalığı değil, kıl kökündeki duyarlılığın artmasıdır. Bunun tespiti için ileri laboratuvar teknikleri gerekebilmektedir ancak hasta öyküsünden yani ailedeki diğer kadınların kıl yapısından yola çıkılarak da tanı konulabilmektedir.
HORMONAL DENGESİZLİK
Ani kıllanma, erkeklik hormonu dengesizliğinden kaynaklanabilir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bu hormonlar vardır ve kadınlarda genellikle kadın hormonlarına kıyasla nispeten düşük bir seviyede ve belirli bir oranda bulunur. Testosteron seviyeniz artarsa, vücudunuzda çok fazla erkek hormonu vardır ve durumuna göre davranmaya başlar. Aynı sonuca yol açan bir başka durum ise, örneğin menopozun sonucu olabilecek östrojen seviyelerinde bir azalmadır.
ADRENAL BEZİ BOZUKLUKLARI
Adrenal bezler böbreklerin üzerinde bulunur ve adrenal bezler gerektiği gibi çalışmazsa, hormonal denge değişir ve vücut tüylerinin aşırı büyümesi en büyük semptomlardan biridir. Adrenal bezi problemlerinin diğer belirtileri: yüksek tansiyon, üst vücutta kilo alımı, çok düşük veya çok yüksek kan şekeri seviyeleri, baş ağrısı ve kas güçsüzlüğüdür.
POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Polikistik over sendromu, hirsutizmin diğer bir yaygın nedenidir ve düzensiz regl dönemleri yaşarsanız, buna sahip olmanız çok olasıdır. Bu durum, tıbbi yardım gerektiren foliküller adı verilen küçük sıvı koleksiyonları içeren genişletilmiş yumurtalıklar nedeniyle oluşur. Bu durum için diğer belirtiler şunlardır: ruh hali değişiklikleri, baş ağrısı, yorgunluk ve uyku problemleri.
OLAĞANDIŞI DOKU BÜYÜMESİ
Hirsutizm aniden ortaya çıkarsa, birkaç aydan biraz daha fazla sürerse, doktorunuz tarafından kontrol edilmelisiniz. Bu aşırı tüylenme problemi aşırı testosteron seviyesinin yükseldiğinin bir işaretidir ve erkek hormonlarını serbest bırakan bir tür anormal doku büyümesinin, hatta bir tümörün bir sonucu olabilir. Bu çok yaygın değil ancak değişiklikler bu kadar hızlı olursa, incelemeye değer. Güvenli olmak üzgün olmaktan her zaman daha iyidir.
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