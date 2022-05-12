Vücudun ikinci beyni! Egzama, uykusuzluk, kabızlık ve daha fazlasına neden olur

Uzmanlar, bağırsakların vücudun ikinci beyni olduğunu belirtir. Zayıf bir sindirim sistemi genel sağlığınızı alt üst edebilir. Sindirim sistemi ile ilgili belirtiler genelde başka hastalıklarla karıştırılarak göz ardı edilir. Vücudun en önemli organlarından biri olan bağırsağın düzenli çalışması A’dan Z’ye tüm vücudunuzu etkileyebilir. Aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz.

ŞEKER İSTEĞİ

Zayıf bir sindirim sistemi tüm vücuda zarar verir. Bastıramadığınız şekilde şeker ve tatlı isteğiniz varsa bağırsak sağlığınızı da gözden geçirmelisiniz. Şeker, bağırsaklarınızdaki iyi bakteri miktarını azaltır.

MİDE RAHATSIZLIKLARI

Gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, zayıf sindirimin klasik belirtileridir.

CİLT HASTALIKLARI

Sedef hastalığı, vitligo, egzama veya akne gibi cilt hastalıkları, hasarlı bir bağırsakla ilgili olabilir.

YORGUNLUK

Sağlıksız bir bağırsak, uykusuzluk veya kötü uyku gibi uyku bozukluklarına katkıda bulunabilir.

HIZLI KİLO ALIP VERME

Dengesiz bir bağırsak vücudunuzun besinleri emme yeteneğini bozabilir. Bu da kilo dalgalanmalarına neden olabilir.



