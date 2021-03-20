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'Vücudun kum saati gibi olacak' denildi, şimdi oturamıyor bile!

20.03.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez doğum yaptıktan sonra düz bir karına sahip olmanın hayalini kuran kadın 4 kez karın germe ameliyatı oldu ancak karnı düzelmek yerine daha da şişti. Her ameliyatta 'Kum saati vücuduna sahip olacaksın' denilen kadın ''şimdi aksine hamile gibi görünüyorum'' diyor.

'Vücudun kum saati gibi olacak' denildi, şimdi oturamıyor bile!

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Andria Stamatis, Mart 2015'te göğüs germe, üst göz kapağı kaldırma ve karın germe için 20 bin dolar harcadı. Ancak karın germe ameliyatından memnun kalmadı.

Tam dört kez bunun için ameliyat masasına yatan kadının karnı artık dikey dikiş izleri ve daha da şişkin bir karından oluşuyordu.

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''KASLARIM ÇOK ZAYIF OTURAMIYORUM BİLE''

Andria Stamatis yaşadığı zorlu süreci şöyle anlatıyor: 'Cerrahlar tarafından katledildim. Bunun birden çok kez olduğuna inanamıyorum. İlk ameliyat sonrası tekrar o masaya yatmamalıydım. Hayatım tamamen mahvoldu. Oturamıyorum çünkü kaslarım artık çok zayıf birçok kez zedelendi. Yürüdüğümde büyük bir bowling topu taşıyor gibiyim. Karın içimde uyuşma var ve hamile görünüyorum.

Keşke bu yolculuğa hiç başlamasaydım. Hamile görünümlü karnımı korumalıydım çünkü en azından sağlıklıydım. Bir daha asla bikini giyemem. Ne düşündüğümü bilmiyorum bana bir kum saati figürüm olacağı söylendi ama bu tam tersi.’

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