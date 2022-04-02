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Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

02.04.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşam, düzenli beslenme kurallarına uygun yaşayan ya da yaşamak isteyen herkesin gözden kaçırdığı bazı noktalar bulunmaktadır. Sağlıklı olmasına rağmen yanlış ya da fazla tüketildiğinde bazı besinler ters etki ediyor. Aynı zamanda vücudun en büyük düşmanı olan tuz tüketimi de göz ardı edilmektedir. Tuz, günlük alınması gereken miktarın üzerine çıkıldığında ise damar tıkanıklığı gibi çok ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. İşte dikkatli tüketilmesi gereken besinler…

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Fazla tuz tüketimi vücutta şişkinliğe ve ödeme neden olabiliyor, uzun süreli aşırı tüketiminde ise böbreklere zarar verebiliyor hatta damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Uzmanlar bu listelediğimiz maddelerdeki besinlerin dikkatli tüketilmesi konusunda uyarıda bulunuyor…

TURŞU VE KONSERVE YİYECEKLER

Yapımları sırasında içerisine bolca tuz eklenen turşu ve konservelerin tüketimi tuz ihtiyacının giderilmesini sağlayabilirken fazla tüketiminde vücutta olumsuz etkileri olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre günlük tuz tüketimi 5 gramla sınırlandırılmalıdır. Tuzun aşırı tüketiminin bireylerde, ödem, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, diyabet ve hatta bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını bildirmektedir.

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Hem lezzet vermek adına hem de uzun ömürlü olması için konserve yiyeceklere ve turşulara eklenen tuz, bu besinlerin tüketimini sınırlandırmanız hatta en aza indirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Turşuyu mümkün olduğunca tüketmemek, konserve gıdaların kullanımını ise minimuma indirmek daha uzun ve sağlıklı yaşamak için dikkat edilmesi gereken yolların başında geliyor.

PEYNİR

Her ne kadar bilincinde olmasak da peynir, en çok tuz oranına sahip besinlerden biri. Yapım sürecinde çabuk bozulmasını önlemek amacıyla yoğun tuz kullanılan peynir çeşitlerinin de aşırı tüketiminde ödem yapma ve damar tıkanıklığına yol açma ihtimali bulunuyor. Eğer az miktarda bile tüketildiğinde şişkinlik hissi yaratıyorsa ana maddesi olan sütü içeriğindeki laktoza karşı intoleransınız da olabilir.

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EKMEK

Ekmek, özellikle taze ve sıcaksa sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği demeden her öğünde vazgeçilmez bir gıda olarak tüketilir. Ancak içeriğinde bulunan tuz nedeniyle ekmek, günlük ihtiyacınız olan sodyum miktarının tamamını tek başına karşılıyor olabilir. Özellikle hazır olarak alınan ekmekler evde yapılanlara oranla 3 kata kadar daha fazla tuz içeriyor. Bu nedenle günde birkaç dilimden fazla tüketilmesi sağlık açısından sakıncalıdır.

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ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİ

Kafeinin fazla tüketilmesi vücuttaki su tutumunu arttırarak ödeme neden oluyor. Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen kahve, yararlı olduğu düşünülerek aşırı miktarda tüketildiğinde tam tersi etki yapıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama alması gereken kafein miktarı 300-400 mg ile sınırlandırılmalıdır.

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Bu oran, yaklaşık olarak 4-5 fincan kahveye veya 5-6 büyük bardak çaya denk geliyor. Kafein içeren besinler çay ve kahve ile de sınırlı değil. Çikolata, kakao gibi yiyecekler ve enerji içecekleri, kola gibi içeceklerde de yüksek miktarlarda bulunuyor. Aşırı kafein tüketimi de tuz tüketimine benzer bir etki yaparak yüksek tansiyon, yorgunluk ve kalp çarpıntısı yapabiliyor.

SAĞLIKLI TERCİHLER İÇİN...

Yediğiniz zararlı besinlerin negatif etkilerinden kurtulmak için sağlıklı seçimler yapmanız yeterli. Ödem oluşumunu engelleyecek, damar tıkanıklığı ve daha birçok derde şifa olacak besinler ise şöyle...

  • Maydanoz
  • Su
  • Salatalık
  • Kiraz sapı


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