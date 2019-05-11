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Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 06:14 | Son Güncelleme

Kırşehir'de vücudunu yem karma makinesine kaptıran iki yaşındaki Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Adana'dan, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Budak köyünde çalışan yakınlarını ziyarete gelen Suriye uyruklu ailenin kızı Hatice El İsa (2), bir mandıradaki yem karma makinesinin etrafında oynarken kolunu makinenin dişlisine kaptırdı.

YAKINLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Daha sonra vücudunun büyük kısmını da makineye kaptıran küçük kızı kurtarmaya çalışan yakınları ve çevredekilerin çabası yetersiz kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Hatice El İsa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

El İsa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekibi olay yerinde güvenlik tedbiri alarak küçük kızın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Çocuk yem karma makinesi

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