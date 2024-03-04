Vücudunun güzel kokmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Herkesin istediği şeylerden biri, vücudunun güzel kokmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için bazı etkili yöntemleri bilmek önemlidir. Vücudunun güzel kokmasını istiyorsan yapman gereken 3 önemli şeyi haberimizde derledik.

1) PAMUKLU GİYSİLER TERCİH ET

Pamuk, emici ve nefes alabilen doğal bir elyaftır. Bu yüzden pamuktan yapılmış giysiler cildinin nefes almasını sağlar.

2) KOLTUK ALTINI KURU TUT

Bakteriler vücudun kuru bölgelerinde üremekte zorlanırlar. Koltuk altlarını düzenli olarak tıraş etmek de bakteri birikimini önler ve ter ile kokuyu azaltır.

3) BU BESİNLERİ TÜKET

Turunçgiller; ananas, elma, çilek ve portakal gibi meyveler ve meyve sularını tüketmek de vücudun güzel kokmasını sağlar.





