Vücut tipiniz hangisi? Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmeli?

Bir davete gittiğinizde en özendiğiniz şey kuşkusuz elbisenizdir. Elbiseniz ister modaya uygun olsun ister olmasın mutlaka vücut şeklinize göre olmalıdır. Öyle ki, kıyafetiniz modaya uygun olup üstünüze oturmazsa hiçbir önemi olmayacaktır.

HER ŞEY BİR BÜTÜN

Moda tasarımcısı Pınar Ay da abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı ve önemli noktalara dikkat çekti: 'Abiye seçerken vücut tipine göre dikkat edilmesi gereken en önemli unsur modeldir. Daha sonra renk ve kumaşın formu gelmektedir. Model ve kalıp, vücutta deformasyon varsa onları kapatacak şekilde olmalıdır.

BASİT KUMAŞA DİKKAT!

Harika dikilmiş bir elbiseyi basit bir kumaş öldürebilir. Bunların hepsi bir bütündür. İyi dikim, kaliteli kumaş bir bütün olduğunda çok şık ve doğru kıyafetler olacaktır.

Kilolu kadınlar parlak kumaşlardan uzak durmalıdır. Saten tarzı kumaşlar vücuttaki problemleri ortaya çıkaracaktır.'



