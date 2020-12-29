KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Vücut tipiniz hangisi? Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmeli?

Vücut tipiniz hangisi? Abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmeli?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kum saati, elma, armut ya da dikdörtgen... Vücut tipinizi mutlaka bilmelisiniz. Moda Tasarımcısı Pınar Ay, abiye seçiminde vücut şeklinin önemine dikkat çekerek doğru kıyafetin nasıl seçileceğini anlattı.

Bir davete gittiğinizde en özendiğiniz şey kuşkusuz elbisenizdir. Elbiseniz ister modaya uygun olsun ister olmasın mutlaka vücut şeklinize göre olmalıdır. Öyle ki, kıyafetiniz modaya uygun olup üstünüze oturmazsa hiçbir önemi olmayacaktır.

HER ŞEY BİR BÜTÜN

Moda tasarımcısı Pınar Ay da abiye seçerken vücut tipine göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı ve önemli noktalara dikkat çekti: 'Abiye seçerken vücut tipine göre dikkat edilmesi gereken en önemli unsur modeldir. Daha sonra renk ve kumaşın formu gelmektedir. Model ve kalıp, vücutta deformasyon varsa onları kapatacak şekilde olmalıdır.

BASİT KUMAŞA DİKKAT!

Harika dikilmiş bir elbiseyi basit bir kumaş öldürebilir. Bunların hepsi bir bütündür. İyi dikim, kaliteli kumaş bir bütün olduğunda çok şık ve doğru kıyafetler olacaktır.

Kilolu kadınlar parlak kumaşlardan uzak durmalıdır. Saten tarzı kumaşlar vücuttaki problemleri ortaya çıkaracaktır.'

Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır? Microblading işlemi nedir? Nasıl yapılır?
Hindistanlı kadınların 100 yıllık değişimi! Renklerden ödün yokHindistanlı kadınların 100 yıllık değişimi! Renklerden ödün yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Bilenler sürekli kullanıyor!

Bilenler sürekli kullanıyor!

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

Diğer Haberler

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Hem kaldırıyor hem de yuvarlaklaştırıyor!

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Brezilya fönü zararlı mı?

Brezilya fönü zararlı mı?

Amerikan keratinin Brezilya fönünden farkı nedir?

Amerikan keratinin Brezilya fönünden farkı nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.