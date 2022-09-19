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Vücut tipinize göre seçebileceğiniz size en çok yakışacak tayt modelleri

16.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taytlar, son dönemin en sevilen giyim ürünlerinden biri. Rahatlığıyla gönlümüzü fetheden, her ortama uyarak zamansız bir şıklık yaratan bu ürünlerin farklı vücut tiplerine uygun birçok modeli bulunuyor. Hemen aklınıza “Acaba benim vücut tipime hangi tayt daha uygun?” sorusu geldiyse, sizi böyle alalım. Hangi tayt modelinin hangi vücut tipine daha uygun olduğunu keşfedeceğimiz bu yolculuğa hoş geldiniz.

Vücut tipinize göre seçebileceğiniz size en çok yakışacak tayt modelleri

Yaz kış fark etmeksizin her mevsim gardıropları süsleyen taytlar; rahat ve konforlu olmasının yanında şık görünümleri nedeniyle de kadınlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Her kombine kolaylıkla uyan, son dönemin yükselen trendi taytlar birçok farklı modelde üretiliyor. Ancak kimi zaman her model, her vücut tipine uygun olmayabiliyor. Özellikle fazla kilolarından muzdarip olan kadınlar tayt giymekten kaçınabiliyor. Oysa vücut tipine uygun olarak doğru tayt modeli seçildiğinde, aslında her tayt her kadına yakışıyor. Haydi öyleyse, gelin vücut tipinize en uygun tayt modelini birlikte öğrenelim. İşte detaylar!

1. Dikdörtgen ya da kum saati vücut tipi için: Grenj Fashion Siyah Dalgıç Kemerinde Geniş Lastik Detaylı Toparlayıcı Yüksek Bel Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-19T095245.471

Son yılların yüksel bel modası, pantolonlarda olduğu kadar taytlarda da oldukça seviliyor. Yüksek bel taytlar aslında birçok vücut tipine uyuyor. Özellikle, bel ve kalça ölçüsünün birbirine yakın olduğu dikdörtgen vücut tipine sahip kadınlarda yüksek bel taytlar, bel oyuntusunun ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Öte yandan yüksek bel taytlar; beli ince, kalça ve omuzları birbirine yakın genişlikteki kum saati vücut tipine sahip kadınlara da vücudun kıvrımlarını ortaya çıkardığı için çok yakışıyor. Bahsettiğimiz vücut tiplerine sahipseniz sizi etkileyici ve kusursuz bir görünüme kavuşturacak Grenj Fashion Siyah Dalgıç Kemerinde Geniş Lastik Detaylı Toparlayıcı Yüksek Bel Tayt’a bir şans vermelisiniz.

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2. Kalçalarınız omuz bölgenizden genişse: Penti Flare Tayt Pantolon

Adsız tasarım - 2022-09-16T113036.418

Kalçalarınız omuz bölgenizden daha genişse, bir diğer deyişle armut vücut tipine sahipseniz flare tayt modellerini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Diz altından başlayarak ayak bileklerine doğru hafifçe genişleyen flare tayt modeli, belinizi ince, bacaklarınızı da uzun göstererek fit bir görüntü sağlar. Özellikle desensiz, düz renk modeller vücut hatlarının güzelliğini ortaya çıkarır. İster blazer ceketlerle ister sweatshirtlerle rahatça kombinleyebileceğiniz bu modelin en beğenilenlerinden biri Penti Flare Pantolon’un tam size göre olduğunu söylemeliyiz.

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3. Armut vücut tipine sahipseniz: RACR Gymshark Flex Düşük Bel Tayt

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Armut vücut tipinin tam tersi olan ters üçgen vücut tipine sahip olan kadınların omuzları oldukça geniş, bel ve kalça kısmı ise oldukça dardır. Bu vücut tipine sahip kadınlara yüksek bel taytlardan kaçınmaları, düşük bel taytları tercih etmeleri önerilir. Düşük bel taytlar, bacak boyunu daha uzun göstererek omuz ve bacak arasındaki bölgenin daha orantılı görünmesini sağlar. Eğer siz de bu vücut tipine sahipseniz sizin için seçtiğimiz RACR Gymshark Flex Düşük Bel Tayt’a mutlaka bakmalısınız.

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4. Uzun boylu kadınlar için: H HIAMIGOS 3/4 Kadın Yüksek Bel, Yan Cepli Tayt

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Son zamanlarda yükselişte olan crop taytlar, ayak bileğinin yaklaşık 10 santimetre üzerindeki tayt modeli olarak biliniyor. Bu taytlar bacağı böldüğü için boyun olduğundan daha kısa görünmesine neden olabiliyor. O nedenle kısa boylu veya kalın bilekli kadınların bu modeli tercih etmemesinde fayda var. Öte yandan uzun bacak boyuna sahip kadınlar crop taytları rahatlıkla tercih edebilirler. “Crop tayt tam da bana göreymiş” diyenlerdenseniz H HIAMIGOS Crop Tayt’a bir şans vermenizi öneririz.

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5. Geniş kalçalarınız varsa: Addax Kadın Siyah, Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-16T113316.467

Geniş kalçalara sahip kadınların tercih etmesi gereken en iyi tayt modeli, hem yüksek bel hem de toparlayıcı özelliği bulunan taytlar. Bu tayt modeli kalçadaki fazlalıkları bele doğru toplayarak daha orantılı bir görüntü sağlar. Crop modellerden uzak durması gereken geniş kalçalı kadınların koyu renk taytları tercih etmelerinde de fayda var. Siz de rahatlığın, konforun ve kusursuz bir görünümün parçası olmak isterseniz Addax Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt’ı keşfetmelisiniz.

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6. Bacak boyunuz çok uzunsa: hta moda Yüksek Bel, Powerlock Dikişli, %80 Esnek Toparlayıcı Kadın Tayt

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Yüksek bel bir tayt olmasına karşın belin altında yer alan dikişleriyle çok uzun boylu kadınların tercih edebileceği bir tayt modeli ile karşınızdayız. Bacak boyunu kısa gösteren bu dikişli taytlar, kalçayı toparlar, vücut kıvrımlarını dengeler. Düz renk yerine desenli modelleri de seçebileceğiniz bu tayt modelini denemek isterseniz sizin için seçtiğimiz hta moda Yüksek Bel Powerlock Dikişli %80 Esnek Toparlayıcı Kadın Tayt'ı öneririz.

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7. Kısa boylu kadınlara özel: lismina Arkası Üçgen Detaylı Spor Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-16T112951.422

“Boyum çok kısa, tayt bana hiç yakışmıyor” diye düşünenlerdenseniz bu fikrinizi değiştirecek bir öneriyle geldik. Üçgen detaylı tayt modelleri bacakların uzun görünmesini sağlıyor, kalçaları yukarıya doğru toparlayarak boyu da olduğundan uzun gösteriyor. Arkasında üçgen detayı bulunan taytları denemeyi düşünürseniz lismina Arkası Üçgen Detaylı Spor Tayt'ın tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.

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8. Gövdeniz çok genişse: Sizce Moda Füme Extra Yüksek Bel, Kendinden Desenli Toparlayıcı Korseli Kadın Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-16T113552.722

Gövdeniz, omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha mı geniş? Tayt giydiğinizde ortaya çıkan görünümden hoşlanmıyor musunuz? Hiç dert etmeyin. Küçük probleminizi çözecek bir önerimiz var: Sizce Moda Füme Extra Yüksek Bel Kendinden Desenli Toparlayıcı Korseli Kadın Tayt. Toparlayıcı ve korse destekli bu tayt modeli, karın bölgesini inceltir, gövdenin omuz ve kalçalarla orantılı bir şekilde görünmesine yardımcı olur. Size de kusursuz görünmenin tadını çıkarmak kalır.

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9. Düz bir vücut tipine sahipseniz: OYYA Kadın Siyah, Beli V, Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-16T112917.427

Kalçanızın ve belinizin genişliği birbirine çok yakınsa beli V şeklinde olan taytlara bir şans vermelisiniz. Vücut tipi düz olan kadınların sıklıkla tercih ettiği bu model, belinizi kalçanızdan daha inceymiş gibi gösteriyor. Crop üstlerle kombinlediğinizde çok hoş bir görünüm sunan bu tayt modelini denemek isterseniz sizin için tavsiyemiz, çok sevilen OYYA Kadın Siyah Beli V Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt olacak.

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10. Bacak boyunuz uzunsa: Domoda Yüksek Bel, Fitilli, Örme Cepli Biker Kısa Tayt

Adsız tasarım - 2022-09-16T112707.463

Son zamanların yükselen yıldızı biker taytları görmeye çok alıştık. Özellikle uzun boylu kadınların tercih ettiği bu tayt modelinin kendi içinde birçok çeşidi bulunuyor: toparlayıcı özelliğe sahip, korse destekli vb. Çoğu vücut tipine uyan çeşitleri bulunan biker taytların daha çok uzun bacaklara sahip kadınlar için uygun olduğunu belirtmek mümkün. Biker tayta ihtiyacınız varsa Domoda Yüksek Bel Fitilli Örme Cepli Biker Kısa Tayt’ı keşfetmenizi tavsiye ederiz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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