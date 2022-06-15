Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor! Sağlığınızı riske atmak istemiyorsanız uzak durun

Yeni yıkanmış çarşaflar ve temiz bir pijama takımıyla kendimizi yatağa atma hissini hepimiz severiz. Çarşafları yıkamak başlı başına bir serüven olsa da doğru yıkama yaptığınızda kendinizi birçok hastalık riskine karşı korumuş olursunuz.

Çarşaflarımıza yer açmak için çamaşır makinesini boşaltmak, özellikle bahçeniz veya kurutma makineniz yoksa, bunları daha sonra asmak için yer bulmak zorlu bir görev olabilir. Bu nedenle çarşafları yıkama işini sürekli erteliyor olabiliriz. Ancak uzmanlar, bunun sağlığımız için kötü olabileceğini açıkladı.

VÜCUT YAĞLARI, BAKTERİLER, ÖLÜ DERİ HÜCRELERİ...

Uzmanlar, çarşaflarımızı bir haftadan uzun süre bıraktığımızda, "vücut yağları, bakteriler, ölü deri hücreleri ve toz akarları ile çevriliyken uyuma" riskimiz olduğu konusunda uyardı. Uyku Vakfı uzmanları, çoğu insanın çarşaflarını haftada en az bir kez yıkaması gerektiğini, evcil hayvanı olan kişilerin ve özellikle yatakta uyumasına izin verenlerin 3-4 günde bir yıkaması gerektiğini söyledi.

ÇARŞAF YIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uyku Vakfı, "Alerjiniz veya astımınız varsa, belirtilerinizin düzelip düzelmediğini görmek için yatağınızı daha sık temizlemeye değer olabilir" dedi. Çarşaflarınızı yıkarken şunlara da dikkat etmelisiniz:

1) Tüm yatak takımları aynı olmadığı için etiketi her zaman dikkatlice okuyun. Farklı kumaşlar farklı işlemlere ihtiyaç duyacaktır, bu nedenle en iyi sonuçları almak için her zaman en iyi spesifik yöntemi kullandığınızdan emin olun.

2) Çarşafları yıkamaya koymadan önce lekeleri ön işlemden geçirin.

3) Bakım etiketlerinde belirtilen doğru döngü ve su sıcaklığını uygulayın. Daha soğuk suda yıkamak daha az aşınma ve yıpranmaya neden olur ve onları daha iyi durumda tutar, ancak daha yüksek sıcaklıklar derinlemesine temizlik ve gerektiğinde vücut yağlarından kurtulma konusunda daha iyi bir iş çıkarır.

4) Çarşafların temizlenmelerini sağlamak için tambur içinde hareket etmek için alana ihtiyaç duyduğundan çamaşır makinesini aşırı doldurmayın. Mümkünse çarşafları tek atın.

5) Kumaşları daha az emici hale getirebileceklerinden, çarşafları çamaşır kurutma makinesi içinde kurutmaktan kaçının. Bunun yerine, "tambur içinde sıçrayan ve yükün bükülmesini ve bir araya toplanmasını önleyen" ve daha iyi sonuçlara yol açan kurutma topları kullanın.

6) Mümkünse çarşaflarınızı çamaşır ipine asın, çünkü bu yataklara "inanılmaz taze bir koku verir ve güneş ışığının onu dezenfekte etmesine izin verir"

7) Ara sıra çarşafları ütülemek, yıkama döngüsüne girmiş olabilecek mikropları veya akarları öldürmeye yardımcı olabilir.

Yorganınız söz konusu olduğunda, çarşaflarınız kadar sık yıkamaya ihtiyaç duymaz, ancak arada bir güzelce temizlemek her zaman iyidir.

Bu arada yorganlar ve yastıklar, uzmanların tavsiyesine göre iki veya üç ayda bir veya yılda en az iki kez yıkanmalıdır. Ayrıca yatak yılda en az bir kez temizlenmelidir.



