Vücutta biriken kireçten kurtulmak bu yöntemlerle çok kolay! Aloe vera, yeşil çay, okaliptüs...

Vücudunuzda kanda biriken kalsiyumun dolaşımı sonucunda kireçlenme ortaya çıkar. Genetik sebeplerin yanı sıra aşırı kilo ve birtakım enfeksiyonlar da kireçlenmeye neden olabildiği gibi vücudun hemen hemen her bölgesi bu sağlık sorununu yaşayabilir. Peki, vücudumuzda biriken kireci nasıl atarız?

VÜCUTTA BİRİKEN KİREÇTEN KURTULMA YOLLARI

Vücudunuzdaki kireçlenmeden kurtulmak ve kireci atmak için doktor tavsiyelerine uymak aklınıza ilk gelecek olan şey olmalıdır. Zira bir uzman yardımı olmaksızın bitkisel ve diğer yöntemlere başvurduğunuzda bitkilerin direkt sinir sisteminize ve bünyenize etkisi olduğundan size yararından çok zararı dokunabilir. Kullandığınız başka ilaçlar veya aldığınız farklı besinlerle birlikte yan etki yaratabilir. Bu bakımdan uzmandan yardım alarak uygulayacağınız yöntemler sizin için daha sağlıklı olacaktır. Doktorunuzun da onayıyla uygulayacağınız yöntemlere kısaca bir bakalım.

OKALİPTÜS

Okaliptüs bitkisinin özünden ve yaprağından elde edilen yağın kullanımı kireçlenen yerlerinize oldukça fayda sağlayacaktır. Kireçlenme sebebiyle vücudunuzda şişkinliğe yol açan yerlere bu bitkinin yağıyla masaj yapabilirsiniz. Bu sayede kireçlenmenin verdiği şişkinliğinin kısa bir süre içinde indiğini göreceksiniz.