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Vücutta biriken kireçten kurtulmak bu yöntemlerle çok kolay! Aloe vera, yeşil çay, okaliptüs...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kireçlenme, belli bir yaştan sonra vücudumuzda gördüğümüz, günlük hareketlerimizi kısıtlayan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Genellikle ilerleyen yaşlarda boyun, bel ve eklem bölgelerinde sıklıkla meydana gelen ağrıların sebebi olan kireçlenmeler başta aşırı kilo, kronik rahatsızlıklar gibi pek çok hastalığın sebebi olabiliyor. Sizler için vücudunuzda biriken kireci atma yollarını bu yazımızda derledik.

Vücutta biriken kireçten kurtulmak bu yöntemlerle çok kolay! Aloe vera, yeşil çay, okaliptüs...

Vücudunuzda kanda biriken kalsiyumun dolaşımı sonucunda kireçlenme ortaya çıkar. Genetik sebeplerin yanı sıra aşırı kilo ve birtakım enfeksiyonlar da kireçlenmeye neden olabildiği gibi vücudun hemen hemen her bölgesi bu sağlık sorununu yaşayabilir. Peki, vücudumuzda biriken kireci nasıl atarız?

VÜCUTTA BİRİKEN KİREÇTEN KURTULMA YOLLARI

Vücudunuzdaki kireçlenmeden kurtulmak ve kireci atmak için doktor tavsiyelerine uymak aklınıza ilk gelecek olan şey olmalıdır. Zira bir uzman yardımı olmaksızın bitkisel ve diğer yöntemlere başvurduğunuzda bitkilerin direkt sinir sisteminize ve bünyenize etkisi olduğundan size yararından çok zararı dokunabilir. Kullandığınız başka ilaçlar veya aldığınız farklı besinlerle birlikte yan etki yaratabilir. Bu bakımdan uzmandan yardım alarak uygulayacağınız yöntemler sizin için daha sağlıklı olacaktır. Doktorunuzun da onayıyla uygulayacağınız yöntemlere kısaca bir bakalım.

OKALİPTÜS

Okaliptüs bitkisinin özünden ve yaprağından elde edilen yağın kullanımı kireçlenen yerlerinize oldukça fayda sağlayacaktır. Kireçlenme sebebiyle vücudunuzda şişkinliğe yol açan yerlere bu bitkinin yağıyla masaj yapabilirsiniz. Bu sayede kireçlenmenin verdiği şişkinliğinin kısa bir süre içinde indiğini göreceksiniz.

ALOE VERA

Aloe vera pek çok sağlık probleminde ve cilt bakımında oldukça tercih edilen bir bitki. Mucizevi bir bitki olduğunu söylesek açıkçası pek de yalan olmaz. Aloe vera yağıyla vücudunuzda kireçlenen noktalara yapacağınız masaj, kireçlenme dolayısıyla yaşadığınız eklem ağrılarına fayda sağlayacak ve ağrıları geçirecektir. Eklem ağrılarından şikayetçi birçok hasta aloe vera yağı kullanarak bu ağrıların geçtiğini ifade etmişler.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, vücudumuzda sağlık sistemini etkileyen pek çok konuda denge sağlayan bir bitki. Yeşil çay, kireçten kurtulmak için hem bundan kaynaklı eklem ağrılarına hem de şişkinliğe iyi geliyor. Kullanan herkeste tamamen bir iyileşme görülmese de vücuttan kireç atımı için oldukça sık tercih edilen yöntemlerden.

LİMON SUYU

Vücutta yalnızca eklemlerde değil, organlarımızda da kireçlenme olabiliyor. Özellikle mide ve bağırsaktaki kireçlenmelere karşı limon suyunun her gün bir bardak suya karıştırılarak düzenli olarak tüketilmesi, vücuttan kireç atımı için faydalanılan bir yöntem. Buna alternatif olarak limon suyu içemeyenler için aynı şekilde greyfurt suyunun tüketilmesi öneriliyor.

ZENCEFİL

Sağlığımız düzenden çıktığında kullanılan joker eleman "zencefil". Pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kireçlenme tedavisinde de günde bir bardak suya karıştırarak şekersiz bir şekilde tüketirseniz kireçlenmeye ve dolayısıyla olan şişkinliklere iyi geldiği biliniyor.

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