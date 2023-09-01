Vücutta birikmiş su ve ödemden kurtulun! Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi

Dolaşım sistemi veya dokularda meydana gelen ödem el ve ayaklarda şişlik olmasının yanı sıra yorgunluk gibi şikayetlerin oluşmasına sebep veriyor. Vücutta aşırı sıvı birikmesiyle meydana gelen ödem ve benzeri şişlik rahatsızlıklarından kurtulmak ve organlarda biriken toksik maddeleri atmak için bu kür tarifini denemelisiniz.

Malzemeler:

1 litre su

1 adet limon rendesi

10 dal taze nane

Yapılışı:

1 litre kaynar suyun içerisine 1 adet limonu rendeleyin. Daha sonra içerisine 10 dal taze nane ekleyin. Karışımı 5 dakika kadar kaynatın. Bu kürü günde en az 3 bardak tüketmelisiniz.

FAYDALARI NELER?

Nane limonlu su, organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur. Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar. Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır. Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

Dipnot: Emziren anneler, gebeler ve herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.

