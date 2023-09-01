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    4. Vücutta birikmiş su ve ödemden kurtulun! Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi

    Vücutta birikmiş su ve ödemden kurtulun! Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan kür tarifi

    01.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ödem, el, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabiliyor. Geçmek bilmeyen şişkinlik problemleri oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu kür tarifi hem karaciğeri tertemiz yapıyor hem de vücutta biriken su ve ödemi atarak karnı dümdüz yapıyor.

    Dolaşım sistemi veya dokularda meydana gelen ödem el ve ayaklarda şişlik olmasının yanı sıra yorgunluk gibi şikayetlerin oluşmasına sebep veriyor. Vücutta aşırı sıvı birikmesiyle meydana gelen ödem ve benzeri şişlik rahatsızlıklarından kurtulmak ve organlarda biriken toksik maddeleri atmak için bu kür tarifini denemelisiniz.

    Malzemeler:

    • 1 litre su
    • 1 adet limon rendesi
    • 10 dal taze nane

    LİMON

    Yapılışı:
    1 litre kaynar suyun içerisine 1 adet limonu rendeleyin. Daha sonra içerisine 10 dal taze nane ekleyin. Karışımı 5 dakika kadar kaynatın. Bu kürü günde en az 3 bardak tüketmelisiniz.

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    FAYDALARI NELER?

    Nane limonlu su, organlarda biriken toksik maddeleri atmaya yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalanmaktan korur. Vücuttaki birikmiş su ve ödemi atar böylece daha ince, zarif görünmenizi sağlar. Göbek ve karın gibi çabuk yağlanan bölgelerde yağların yakılmasına yardımcı olarak kilo vermeyi hızlandırır. Cildin nemlendirir. Güneş, soğuk ve sıcak hava, hava kirliliği gibi zarar verici etkenlerden cildi korur.

    Dipnot: Emziren anneler, gebeler ve herhangi bir hastalığı olanlar doktoruna danışıp uygulamalıdır.

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