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Vücutta dayanılmaz ağrılara sebep olan 4 gıda! Bu hatayı yapmadan önce bir kez daha düşünün

23.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar eklem ağrıları ve iltihaplanmalara yol açan gıdalara karşı uyarıyor. Geceleri uykudan uyandırıp hareket kabiliyetini kısıtlayan artrit ağrılarına ilişkin konuşan uzmanlar, bu durumdan muzdarip kişiler için açıklamada bulundu. İşte vücutta dayanılmaz ağrılara sebep olan 4 gıda...

Vücutta dayanılmaz ağrılara sebep olan 4 gıda! Bu hatayı yapmadan önce bir kez daha düşünün

Yediğimiz sağlıklı yiyecekler daha enerjik ve zinde olmamızı sağlarken zararlı yiyecekler çeşitli hastalıklara ve ağrılara yol açabiliyor. Uzmanlar, milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına neden olan yiyecekleri açıkladı.

BUNLARDAN UZAK DURUN!

Artrit ağrılarına dair açıklamada bulunan uzman Steve, “Şeker, rafine karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar ve tohum yağları gibi iltihaplanmayı teşvik ettiği bilinen gıdaları kesin. Bu gıdalar, hızlı bir şekilde okside oldukları ve ekşimiş hale geldikleri için artan eklem ağrısına ve iltihaplanmaya katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

İLTİHAPLANMAYA YOL AÇABİLİYOR!

Uzman isim şu gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirtti:

  • Şeker
  • Rafine edilmiş karbonhidratlar
  • İşlenmiş gıdalar
  • Sağlıksız yağlar ve tohum yağları.

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Rafine karbonhidratlar, iki ana karbonhidrat türünden biridir. Bunlara beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecekler, cipsler, kekler ve şekerle tatlandırılmış tahıllar dahildir.

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Sağlıksız yağlar, doymuş veya trans yağlardır ve işlenmiş etler, sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküviler ve kekler gibi şeyleri içerir.

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Uzman ayrıca glüten ürünlerinin sınırlandırılmasını tavsiye etti:

"Glutene duyarlı bireyler için buğday, arpa ve çavdar gibi glüten içeren tahılları azaltmak veya ortadan kaldırmak eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Gluten duyarlılığı bazı insanlarda iltihaplanmayı şiddetlendirebilir."

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BU GIDALAR AĞRILARI AZALTIYOR

Artrit semptomlarınıza yardımcı olmak için alımınızı artırmanız gereken birçok yiyecek de vardır. Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bol miktarda gıda ekleyin.

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Uzman isim, “Zerdeçal, zencefil, yeşil yapraklı sebzeler, çilek, yağlı balık (somon ve uskumru gibi), ceviz ve keten tohumu, eklem sağlığını destekleyebilecek anti-inflamatuar gıda örnekleridir.” dedi.

Eklem iltihabına katkıda bulunabilen oksidatif stresle mücadele etmek için antioksidanlar açısından zengin gıdaları dahil edin.

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ARTRİT BELİRTİLERİ

  • Eklem ağrısı, hassasiyet ve sertlik
  • Eklemlerde ve çevresinde iltihaplanma
  • Eklemlerin kısıtlı hareketi
  • Etkilenen eklem üzerinde sıcak kırmızı cilt
  • Zayıflık ve kas kaybı.
    Günün önemli manşetleri


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artrit Ağrı Gluten Karbonhidrat iltihap

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