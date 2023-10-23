Vücutta dayanılmaz ağrılara sebep olan 4 gıda! Bu hatayı yapmadan önce bir kez daha düşünün

Yediğimiz sağlıklı yiyecekler daha enerjik ve zinde olmamızı sağlarken zararlı yiyecekler çeşitli hastalıklara ve ağrılara yol açabiliyor. Uzmanlar, milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına neden olan yiyecekleri açıkladı.
Artrit ağrılarına dair açıklamada bulunan uzman Steve, “Şeker, rafine karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar ve tohum yağları gibi iltihaplanmayı teşvik ettiği bilinen gıdaları kesin. Bu gıdalar, hızlı bir şekilde okside oldukları ve ekşimiş hale geldikleri için artan eklem ağrısına ve iltihaplanmaya katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.
Uzman isim şu gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirtti:
Rafine karbonhidratlar, iki ana karbonhidrat türünden biridir. Bunlara beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecekler, cipsler, kekler ve şekerle tatlandırılmış tahıllar dahildir.
Sağlıksız yağlar, doymuş veya trans yağlardır ve işlenmiş etler, sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküviler ve kekler gibi şeyleri içerir.
Uzman ayrıca glüten ürünlerinin sınırlandırılmasını tavsiye etti:
"Glutene duyarlı bireyler için buğday, arpa ve çavdar gibi glüten içeren tahılları azaltmak veya ortadan kaldırmak eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Gluten duyarlılığı bazı insanlarda iltihaplanmayı şiddetlendirebilir."
Artrit semptomlarınıza yardımcı olmak için alımınızı artırmanız gereken birçok yiyecek de vardır. Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bol miktarda gıda ekleyin.
Uzman isim, “Zerdeçal, zencefil, yeşil yapraklı sebzeler, çilek, yağlı balık (somon ve uskumru gibi), ceviz ve keten tohumu, eklem sağlığını destekleyebilecek anti-inflamatuar gıda örnekleridir.” dedi.
Eklem iltihabına katkıda bulunabilen oksidatif stresle mücadele etmek için antioksidanlar açısından zengin gıdaları dahil edin.