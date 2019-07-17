HABER

Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

Imperial College London'da yapılan araştırma vücuttaki yüksek demir mineralinin kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu

Demir mineralinin yüksekliğinin kalp hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü açıklandı.

Techexplorist'in haberine göre, İngiltere'de Imperial College London Üniversitesinde demir mineralinin vücuttaki oranının hastalıklarla ilişkisi üzerine bir araştırma yapıldı.

Yaklaşık 500 bin kişinin genetik verilerini inceleyen bilim insanları, demir mineralinin 900'den fazla hastalıkta önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre, vücuttaki yüksek demir oranı, kolesterol ve damar sertliğinin azalmasını sağlıyor.

Öte yandan çalışmada, normalin üzerinde demir seviyesine bağlı potansiyel riskler de açıklandı. Buna göre, demir yüksekliği, pıhtılaşmayı, felç ve bakteriyel cilt enfeksiyonu riskini artırıyor.

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin konuşan doktor Dipender Gell, "Demir vücut için önemli bir mineral ve oksijenin vücutta dolaşımını sağlamada kritik role sahip. Vücuda doğru oranda demir almak önemli, az olduğunda kansızlık, çok olduğunda ise çeşitli damar sorunlarına neden olabiliyor." dedi.

Gell, çalışmada vücuttaki doğal demir oranlarına göre inceleme yapıldığının altını çizerek, dışarıdan demir takviyesinin çalışmaya dahil edilmediğini söyledi.

Doktor Gell, bulguların, konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Çalışma, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlandı.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan ettiBelediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti
Festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku (2)Festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Imperial College London Kalp kalp hastalığı kolesterol vücuttaki demir oranı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

17 Temmuz Sayısal Loto sonuçları! 4 milyon 335 bin lira ikramiye

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Erbil'deki şehidin kimliği belli oldu!

Muğla'da yakalanan insan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

İnsan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Isparta-Konya karayolunda korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.