Vuhan’da bir hastane çalışanı: Gerçek sayı çok daha yüksek

Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs vakalarının sayısı hızla artıyor. Pekin, ülkede şimdiye kadar 20 binden fazla kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu. Peki bu rakam ne kadar doğru?

Vuhan'da sağlık teknisyeni olan ve bir hastanede çalışan gerçek adını güvenlik gerekçesiyle açıklamayan Jiesi Luo ile konuştu.

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ NE KADAR YÜKSEK?

Hastalık belirtisi gösteren hastalar geldiğinde muayene olmak için saatlerce bekliyor. Onları muayene eden hekimler, ellerine reçeteyi verip, insanlardan uzak durmalarını da tavsiye ederek eve gönderiyorlar. Bekleme odası öksüren insanlarla dolu. Bulaşma riski, virüsün yaygın olduğu ortamda bulunmuş sağlıklı insanlarda da giderek artıyor.

Bu arada en yakındaki hastaneye gitmek bile sorun. Nitekim özel aracınız yoksa taksiyle gidebiliyorsunuz. Her site için de sadece iki taksi ayrılmış durumda. Onlar dışında da ancak biri hastaları gönüllü götürürse gitmeleri mümkün. Başka hiç alternatifi olmayanlar ise hastaneye yürüyerek gitmek zorunda. Dediklerine göre bazıları hastaneye ulaşamadan ölmüş. Acil yardım hattı ise yoğun ilgi nedeniyle çökmüş durumda.