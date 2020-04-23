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Kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 26 Şubat’tan bu yana haber alınamayan gazeteci Li Zehua (25), 2 ay sonra ortaya çıktı.

Kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

Zehua, polis tarafından 24 saat sorgulandıktan sonra, ‘hassas epidemik alanlara’ girdiği gerekçesiyle bir ay boyunca karantinada tutulduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan ve 180 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'ın Vuhan kentinde ortadan kaybolan 3 gazeteciden biri olan Li Zehua, 2 ay sonra tekrar ortaya çıktı. Salgını başladığı ilk zamanlarda Çin'de virüs haberleriyle hükümeti kızdıran gazetecilerden biri olan Zenhua açıklamalarda bulundu. Zenhua, polis tarafından 24 saat sorgulandığını belirtti ve ‘hassas epidemik alanlara’ girdiği gerekçesiyle polis tarafından bir ay boyunca karantinada tutulduğunu ifade etti.

"SALGINLA İLGİLİ SÜREKLİ BİLGİ VERİYORDU"

Eski Çin Merkez Televizyonu CCTV çalışanı olan Zehua, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlarla insanlara bilgi aktarıyordu. Zenhua, 26 Şubat’ta beyaz bir cip tarafından takip edildiğini, takip edildiğini fark ettikten sonra evine gittiğini belirtti. Evindeki tüm ışıkları kapatarak beklediğini söyleyen Zehua, 3 saat sonra kapının çaldığını ve kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan 3 kişinin kendisini götürdüğünü ifade etti. Zenhua, polis tarafından bir ay karantinada bekletildiğini ve 28 Mart’ta serbest bırakıldığını belirtti. Başka bir eyalette bulunan memleketine döndüğünü ifade eden Zenhua, bir ay süren karantina sürecinde polisin ona iyi davrandığını vurguladı.

İKİ GAZETECİ HALA KAYIP

Haberde, diğer 2 gazetecinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Fang Bin, bir otobüse insanların cansız bedenlerinin yüklendiği anları kayıt altına aldıktan sonra 9 Şubat’ta; Chen Quishi ise 6 Şubat’ta ortadan kayboldu ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi kişisel sosyal medya hesabından bir arkadaşı tarafından duyuruldu.

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