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Vuruldu, durumunu soran yakınına, 'Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim' dedi

19.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Vuruldu, durumunu soran yakınına, 'Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim' dedi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan Yaşar I. (32), ayağından yaralandı. Yaşar I. Hastaneye götürülürken yakınlarına, 'Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim' sözleri dikkat çekti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde Şeyh Zeynettin Caddesi’nde meydana geldi. Yaşar I., henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol ayağından yaralanan Yaşar I. için polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar I., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar I.'nın, hastaneye getirilirken kendisine ne olduğunu soran bir yakınına, “Bir şey yok ya, ayağıma bir mermi yedim” sözleri dikkat çekti.

Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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