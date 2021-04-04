Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

Vyosa Osmani, 17 Mayıs 1982'da Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlk ve orta öğreninimi bu kentte bitiren Osmani, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'de Pitsburg Üniversitesi'nde tamamladı.

Ancak Osmani, Sırbistan'ın önce özür dilemesi ve 1998-1999 yıllarında işlenen savaş suçlarının sorumlularını yargılaması gerektiğini belirtti.

Vyosa Osmani ise Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada, Sırbistan'la diyalog kurmak ve ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyledi.

Osmani, Kasım ayında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davası öncesi istifa etmesinin ardından geçici olarak bu görevi üstlenmişti.

Bugün yapılan seçimde iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, üçüncü turda 120 üyeli Meclis'te 71 milletvekilinin oyunu aldı.

Gençlik yıllarında Kosova Demokratik Birliği'ne katılan Osmani, bu partiden milletvekili seçildi.

Osmani, 14 Şubat'taki genel seçim öncesi Kendin Karar Al Hareketi'ne geçti.

Kosova Meclisi'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimde ise genel seçimi kazanan hareketin yanı sıra, eski partisi de Osmani'ye destek verdi.

Daha önce Kosova Meclis Başkanı olan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Osmani'nin, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.