HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

04.04.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, 38 yaşındaki Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bugün yapılan seçimde iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, üçüncü turda 120 üyeli Meclis'te 71 milletvekilinin oyunu aldı.

Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, 38 yaşındaki Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Bugün yapılan seçimde iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, üçüncü turda 120 üyeli Meclis'te 71 milletvekilinin oyunu aldı.

Osmani, Kasım ayında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davası öncesi istifa etmesinin ardından geçici olarak bu görevi üstlenmişti.

Savaş suçu işlemekle itham edilen Taçi, suçlamaları reddediyor.

Vyosa Osmani ise Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada, Sırbistan'la diyalog kurmak ve ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyledi.

Ancak Osmani, Sırbistan'ın önce özür dilemesi ve 1998-1999 yıllarında işlenen savaş suçlarının sorumlularını yargılaması gerektiğini belirtti.

Kosova, 2008'de tek taraflı olarak Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Vyosa Osmani kimdir?

Vyosa Osmani, 17 Mayıs 1982'da Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlk ve orta öğreninimi bu kentte bitiren Osmani, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'de Pitsburg Üniversitesi'nde tamamladı.

Gençlik yıllarında Kosova Demokratik Birliği'ne katılan Osmani, bu partiden milletvekili seçildi.

Osmani, 14 Şubat'taki genel seçim öncesi Kendin Karar Al Hareketi'ne geçti.

Kosova Meclisi'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimde ise genel seçimi kazanan hareketin yanı sıra, eski partisi de Osmani'ye destek verdi.

Vyosa Osmani

Daha önce Kosova Meclis Başkanı olan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Osmani'nin, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Ülke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildiÜlke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmaması protesto edildi

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmaması protesto edildi

Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

Ülke tarihine geçti! Osmani cumhurbaşkanı seçildi

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 41’e yükseldi

Bulgaristan'daki genel seçimi sandık çıkış anketine göre Borisov'un lideri olduğu parti kazandı

Komşudaki seçimlerin kazananı belli oldu

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

İngiltere’de Covid-19 aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Papa: Pandemide yaşanan yoksulluğa rağmen silahlara para yatırmak skandaldır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.