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Wagner grubu, Prigojin’in kamuya kapalı cenaze töreniyle defnedildiğini bildirdi

29.08.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus paralı asker grubu Wagner'in basın servisi, içerisinde bulunduğu özel jet Moskova yakınlarında düşen liderleri Yevgeni Prigojin’in St Petersburg’daki kamuya kapalı bir cenaze töreniyle gömüldüğünü söyledi. Törenin "kapalı formatta" düzenlendiği ve "veda etmek isteyenlerin (şehirdeki) Porokhovskoye Mezarlığı’nı ziyaret edebileceği" belirtildi.

Wagner grubu, Prigojin’in kamuya kapalı cenaze töreniyle defnedildiğini bildirdi

62 yaşındaki Prigojin'in öldüğü, 23 Ağustos'ta düşen uçakta bulunan 10 cenazenin genetik analizi sonrasında Rus yetkililer tarafından da doğrulandı.

Kremlin kazadan sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonları yalanlıyor.

Ancak hem yurt içinde hem de yurt dışında Rusya'yı izleyen bazı gözlemciler, Prigojin'i Haziran ayında başlattığı isyanın sona ermesinden bu yana "yürüyen ölü bir adam" olarak tanımladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Moskova'nın kuzeybatısındaki Tver bölgesindeki olayda Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin de dahil olmak üzere 10 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Prigojin

Wagner basın servisi Salı günü Prigojin'in cenazesine ilişkin bilgiyi Telegram'da kısa bir açıklama yaparak verdi. Daha fazla ayrıntı vermedi.

PUTİN KATILMADI

Günün erken saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin liderinin Prigojin'in cenazesine katılmayacağını açıklamıştı.

Uçak

Putin, kazadan sonra neredeyse 24 saat herhangi bir açıklama yapmadı. Ertesi gün tüm ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Ve Prigojin'i "hayatta ciddi hatalar yapan”, "yetenekli bir kişi" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında, bir zamanlar Putin'e sadık olan Prigojin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzey iki generaline karşı başlatılan isyana öncülük etti.

Paralı askerleri Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinin kontrolünü ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerleyişe geçti; ancak isyanı başkentten yaklaşık 200 km uzakta durdurdular.

Putin o dönemde isyanı "ihanet" ve “arkadan bıçaklama" olarak tanımlamıştı ancak daha sonra Wagner savaşçılarının ya Rus düzenli ordu birliklerine katılması ya da Rusya'nın müttefiki olan Belarus'a taşınması konusunda bir anlaşmaya varıldı.

Ancak Rus güvenlik güçlerinin bir şekilde uçağın düşmesine yol açtığına dair spekülasyonlar var.

BBC'nin ABD’deki medya ortağı CBS'nin aktardığına göre ABD'li yetkililer, kazanın en muhtemel nedeninin özel jette meydana gelen patlama olduğunu söyledi.

Peskov, suikast düzenlendiği yönündeki söylentileri "kesinlikle yalan" olarak nitelendirerek reddetti.

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Rusya wagner

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