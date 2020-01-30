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Warcraft III: Reforged için sistem gereksinimleri yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Blizzard Entertainment’ın 2003 yılında çıkardığı oyunu Warcraft III: Reforged, çok yakında yenilenmiş grafikleri ile karşımıza çıkacak. Windows’un yanında Mac için de çıkacak olan oyunun bugün sistem gereksinimi açıklandı.

Warcraft III: Reforged için sistem gereksinimleri yayınlandı

Blizzard her zaman olduğu gibi oyuncuların donanımlarını pek zorlamayacak. Oyunu oynayabilmek için GTS 450 ve üzeri ekran kartına sahip olmanız yeterli. Önerilen ayarlarda oynamak için ise GTX 960 ve üzeri ekran kartına sahip olabilirsiniz. Tabii bu değerlerin 1080P için olduğunu 4K çözünürlükte işlerin çirkinleştiğini belirtelim.

WINDOWS – WARCRAFT III: REFORGED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

İşletim Sistemi Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (en yeni versiyon)
İşlemci Intel Core i3-530 veya AMD Athlon Phenom II X4 910 veya daha iyisi
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5750 veya daha iyisi
Bellek 4 GB RAM
Depolama 30 GB boş alan

WINDOWS – WARCRAFT III: REFORGED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMİ

İşletim Sistemi Windows 10 64-bit (en yeni versiyon)
İşlemci Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 7 1700X veya daha iyisi
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280X veya daha iyisi
Bellek 8 GB RAM
Depolama 30 GB boş alan

MAC – WARCRAFT III: REFORGED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

İşletim Sistemi macOS 10.13 (en yeni versiyon)
İşlemci Intel Core i5 veya daha iyisi
Ekran Kartı NVIDIA GeForce 750M veya AMD Radeon R9 M290X
Bellek 8 GB RAM
Depolama 30 GB boş alan

MAC – WARCRAFT III: REFORGED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİMİ

İşletim Sistemi macOS 10.15 (en yeni versiyon)
İşlemci Intel Core i7 veya daha iyisi
Ekran Kartı AMD Radeon R9 M395X
Bellek 8 GB RAM
Depolama 30 GB boş alan

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Anahtar Kelimeler:
Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged sistem gereksinimi

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