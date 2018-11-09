Blizzard, Blizzcon etkinliğinde Diablo faciasının ardından Warcraft III: Reforged oyununu yeniden satışa sunacağını açıklaması ile hatasını telafi etmeyi başarmıştı. Bir döneme damgasını vuran Warcraft III: Reforged oyununu yeni grafikler ile tasarlayacak olan Blizzard, Starcraft 2’nin grafik motorunu kullanacak.
Oldukça eski bir grafik motoru kullanacak olan Blizzard, PC oyuncularını zorlamayacak donanım isteyecek. Bugün açıklanan Warcraft III: Reforged sistem gereksinimleri, eski PC’lerin bile oyunu akıcı bir şekilde oynatacağının sinyallerini veriyor.
İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 ya da daha iyisi
Ekran kartı: NVIDIA GeForce; 6800 (256 MB) veya ATI HD 3650 Pro (256 MB) ya da daha iyisi
Çözünürlük: 1280 x 720 minimum ekran çözünürlüğü
RAM: 2 GB RAM
Depolama: 3 GB
İnternet: Genişbant internet bağlantısı
Yukarıdaki minimum sistem gereksinimlerine bakacak olursak Blizzard, Warcraft III: Reforged ile büyük bir ses getiremeyecek gibi görünüyor. Eski oyuncu kitlesini hedef alan Blizzard’ın son dönemde düzenlediği en kötü etkinliğin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen yıllarda Diablo 4 ile firma muhteşem bir geri dönüş yapacak mı?
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