Blizzard, Blizzcon etkinliğinde Diablo faciasının ardından Warcraft III: Reforged oyununu yeniden satışa sunacağını açıklaması ile hatasını telafi etmeyi başarmıştı. Bir döneme damgasını vuran Warcraft III: Reforged oyununu yeni grafikler ile tasarlayacak olan Blizzard, Starcraft 2’nin grafik motorunu kullanacak.

Oldukça eski bir grafik motoru kullanacak olan Blizzard, PC oyuncularını zorlamayacak donanım isteyecek. Bugün açıklanan Warcraft III: Reforged sistem gereksinimleri, eski PC’lerin bile oyunu akıcı bir şekilde oynatacağının sinyallerini veriyor.

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 ya da daha iyisi

Ekran kartı: NVIDIA GeForce; 6800 (256 MB) veya ATI HD 3650 Pro (256 MB) ya da daha iyisi

Çözünürlük: 1280 x 720 minimum ekran çözünürlüğü

RAM: 2 GB RAM

Depolama: 3 GB

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

Yukarıdaki minimum sistem gereksinimlerine bakacak olursak Blizzard, Warcraft III: Reforged ile büyük bir ses getiremeyecek gibi görünüyor. Eski oyuncu kitlesini hedef alan Blizzard’ın son dönemde düzenlediği en kötü etkinliğin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen yıllarda Diablo 4 ile firma muhteşem bir geri dönüş yapacak mı?

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