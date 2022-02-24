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Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? Washington Antlaşması 4. madde içeriği nedir?

24.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Kiev'e, 2. kez füze saldırısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden, savaş sonucunda meydana gelen ölümlerden Rusya'nın sorumlu olacağını belirtirken ABD, AB, BM ve NATO’dan peş peşe açıklamalar geldi. NATO tarafından yapılan açıklamada Washington Antlaşması 4. maddesine yer verildi. Peki Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? Washington Antlaşması 4. madde içeriği nedir?

Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? Washington Antlaşması 4. madde içeriği nedir?

Bu sabah dünya gözlerini Rusya-Ukrayna krizi ile açtı. Savaşla ilgili kritik son dakika açıklaması NATO tarafından geldi. Öte yandan ABD ve Avrupa Birliği, Rusya işgalinden sonra Ukrayna’ya asker yollamayacaklarını ancak Rusya'ya ciddi yaptırım uygulayacaklarını belirtti. NATO, BMGK, Avrupa Birliği, AGİT ve birçok ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı. Peki Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? İşte Washington Antlaşması 4. madde içeriği...

Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? Washington Antlaşması 4. madde içeriği nedir?

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon yapmasından sonra açıklama yaptı. Açıklamada, Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesinin devreye alındığı duyuruldu. Rusya'nın tavırlarının Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit olduğu ifade edildi. Açıklamada, "NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık. Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik." ifadeleri yer aldı.

WASHİNGTON ANLAŞMASI 4. MADDE NEDİR?

Washington Antlaşması'nda yer alan 'Madde 4'te şu ifadeler yer almaktadır: Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir.

Washington Antlaşması 4. maddesi nedir? Washington Antlaşması 4. madde içeriği nedir?

NATO 4. MADDE NEDİR?

Sözleşme kapsamında 4. madde içeriği şu şekildedir: Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.

NATO 5. MADDE NEDİR?

Anlaşma kapsamında 5. madde içeriği şu şekildedir: Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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