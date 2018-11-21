Washington Post'tan Trump'a çok ağır sözler! 'Suudilerin sus payı için verdiği para...'

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü soruşturma sonucunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Muhammed'in verdiği sonucuna ulaştığını savunan Ryan, "CIA'in bulgularından şüphe duyulmasını gerektirecek bir neden varsa, Trump acilen kanıtları kamuoyuyla paylaşmalı." çağrısında bulundu.

Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisi, uzun süredir var olan insan haklarına saygı değerine ve stratejik ilişkilerimizdeki güven ve samimiyet beklentisine bir ihanettir. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile işlerini normal bir şekilde devam ettirmek uğruna kişisel ilişkilerini ve ticari çıkarlarını Amerika'nın çıkarlarının üstüne koymaktadır." görüşünü paylaştı.

Söz konusu açıklamanın ardından Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post ekibinden de Trump'a sert eleştiriler geldi.

ABD Başkanı Trump'ın yaptığı Kaşıkçı açıklaması, ABD basınında "ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini sürdürmesi" olarak değerlendirildi.

Ryan, Trump'ın "dünya tehlikeli bir yer" sözüne katıldığını, suçsuz bir adamın bir devletin emriyle vahşice katledildiğini ifade ederek, "Trump yönetimde başarısız oldu, şimdi Amerika'nın değerleri ve çıkarlarının savunulması Kongre'ye düşüyor." ifadelerine yer verdi.

"BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI, YALANLARLA DOLUYDU"

Attiah da gazete için "Kaşıkçı cinayeti, Trump ve Amerika'nın üzerinde sonsuza kadar leke kalacak" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Geçen hafta ABD basınında çıkan "CIA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın emrini verdiği sonucuna ulaştı." iddiası ile Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce farklı kaynaklarda çıkan haberlere değinen Attiah, "Ortada, Muhammed bin Selman'ın suçlu olduğuna dair gittikçe artan kanıtlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de Prens Muhammed'in cinayetteki rolünü reddeden Trump'ın bugün de bu konuda yazılı bir açıklama yaptığına değinerek, "Çocukça ve beceriksizce yazılmış Beyaz Saray açıklaması, yalanlarla doluydu." değerlendirmesinde bulundu.

"SUUDİ REJİMİ KENDİ TOPUĞUNA SIKTI"

Trump'ın Kaşıkçı meselesinde Suudi Arabistan'a karşı tavrının gerçeğin peşinde koşanları ve Suudi rejimine kafa tutmaya cesaret eden gazetecileri büyük bir tehlikeye attığını savunan Attiah, makalesinde şu ifadelere yer verdi: