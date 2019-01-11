HABER

Washington Post'tan Veliaht Prens Bin Selman'a suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2019 05:53 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir ders almadığı ve cinayetin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğü ileri sürüldü.

Washington Post'tan Veliaht Prens Bin Selman'a suçlama

Washington Post'un kıdemli yazarlarından David Ignatius, "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 100 gün geçtiğini anımsatan Ignatius, "ABD'li ve Suudi yetkililer, Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman), Trump yönetiminin umduğu gibi fevri davranışlarını değiştirmek ya da Kaşıkçı konusunda kendisine ders çıkarmaktan uzak olduğunu, bunun yerine otokrat yönetim tarzı ve muhalifler karşı umarsız kampanyasını yürütmeye devam ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN DERS ALMADI"

Makalede görüşlerine yer verilen ve son zamanlarda Veliaht Prens Bin Selman ile görüşen ABD'li bir yetkili, "(Muhammed bin Selman) Yurt içinde kendini çok güvenli ve kontrollü görüyor. Temeli sağlam olduğu müddetçe kimsenin kendisine zarar vermeyeceğini hissediyor." görüşünü paylaştı.

İngiltere'nin en deneyimli Suudi denetçilerinden birisi ise "(Bin Selman) Olanlardan (Kaşıkçı cinayeti) zerre ders almadı. Bu batılı hükümetler için çok korkutucu." ifadelerini kullandı.

Ignatius makalesinde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetini düzenleyen suikast timinin başında olduğu iddia edilen ve cinayetten önce veliaht prensin en yakın danışmanlarından birisi olan Suud El-Kahtani ile de el altından hala görüştüğünü ve tavsiyelerine başvurduğunu ileri sürdü.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KULLANILDIM"

Makalede görüşlerine yer verilen Suudi bir yetkili ise Kahtani'nin son günlerde başkent Riyad'daki evinde, Kraliyet Mahkemesi Çalışma ve Basın İşleri Merkezinde, muhaliflere karşı kurulan siber orduyu yöneten eski iş arkadaşları ile görüştüğünü ve Kaşıkçı cinayeti konusunda, "Ben suçlandım ve günah keçisi olarak kullanıldım." dediğini aktardı.

Ignatius, Bin Selman'ın "Kahtani tarzı internet zorbalığı taktiklerinden" vazgeçmediğinin bir göstergesinin de bu hafta Kaşıkçı ve Kanada'da yaşayan Suudi muhalif Ömer Abdülaziz'e yönelik sosyal medyada başlatılan karalama kampanyası olduğunu vurgulayarak, bu kampanyada, Kaşıkçı ve Abdülaziz'in Katar ajanları olduğunun iddia edildiğini aktardı.

Ignatius makalesine şu ifadelerle son verdi:

"Muhammed bin Selman'ın Kahtani ile devam eden iletişimi konusunda yorum yapan üst düzey Suudi yetkililer, ABD'yi sabırlı olmaya çağırdı. Bir prensin, ABD yönetimine, 'Eğer Kahtani'yi engellemeye çalışırsam, o kendine başka bir yol bulur.' dediği belirtiliyor. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor."

"SONSUZA KADAR BİR KATİL OLARAK LEKELENECEK"

Kaşıkçı cinayeti 100. gününe girerken bir yorum da Suudi gazetecinin Washington Post'taki Editörü Karen Attiah'dan geldi.

Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cinayetin üzerinden 100 gün geçti, Cemal Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğü ve bağımsız düşünce için şehit olmuş biri olarak anılacağı açık. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, sonsuza kadar bir katil olarak lekelenecek." görüşünü paylaştı.

(AA)

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Pentagon'dan kritik Suriye açıklamasıPentagon'dan kritik Suriye açıklaması
Trump’ın Sınır Güvenliği Konuşmasında Sözünü Etmediği Üç Önemli GerçekTrump’ın Sınır Güvenliği Konuşmasında Sözünü Etmediği Üç Önemli Gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed bin Selman Cemal Kaşıkçı veliaht prens Washington Post

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

THY uçağı pistten çıktı!

THY uçağı pistten çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan kritik Suriye açıklaması

Pentagon'dan kritik Suriye açıklaması

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Pompeo'dan kafa karıştıran açıklamalar

Pompeo'dan kafa karıştıran açıklamalar

ABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktı

ABD'nin Türkiye'ye önerdiği planın maddeleri ortaya çıktı

Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi: Bebek bakın, köpek gezdirin

Yok artık! Kamu çalışanlara ek gelir önerisi

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.