Washington Post'tan Veliaht Prens Bin Selman'a suçlama

Washington Post'un kıdemli yazarlarından David Ignatius, "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 100 gün geçtiğini anımsatan Ignatius, "ABD'li ve Suudi yetkililer, Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman), Trump yönetiminin umduğu gibi fevri davranışlarını değiştirmek ya da Kaşıkçı konusunda kendisine ders çıkarmaktan uzak olduğunu, bunun yerine otokrat yönetim tarzı ve muhalifler karşı umarsız kampanyasını yürütmeye devam ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN DERS ALMADI"

Makalede görüşlerine yer verilen ve son zamanlarda Veliaht Prens Bin Selman ile görüşen ABD'li bir yetkili, "(Muhammed bin Selman) Yurt içinde kendini çok güvenli ve kontrollü görüyor. Temeli sağlam olduğu müddetçe kimsenin kendisine zarar vermeyeceğini hissediyor." görüşünü paylaştı.

İngiltere'nin en deneyimli Suudi denetçilerinden birisi ise "(Bin Selman) Olanlardan (Kaşıkçı cinayeti) zerre ders almadı. Bu batılı hükümetler için çok korkutucu." ifadelerini kullandı.