HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington-Pyongyang hattında tansiyon yükseliyor! 'Eğer doğruysa' diyerek uyardı

Washington-Pyongyang hattında tansiyon yükseliyor! 'Eğer doğruysa' diyerek uyardı

16.10.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son dönemde özellikle Kuzey Kore ile Güney Kore üzerinden devam eden ABD-Rusya geriliminin nereye evrileceği merak ediliyor. Son olarak Kuzey Kore askerlerinin Rusya safında Ukrayna ile olan savaşa dahil olacakları iddiaları üzerine ABD cephesinden açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Washington-Pyongyang hattında tansiyon yükseliyor! 'Eğer doğruysa' diyerek uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore’nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmasına yönelik, "Kuzey Kore’yi gerilimi azaltmaya, çatışma riskini arttıracak her türlü eyleme son vermeye ve diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

pyong

DİYALOG ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore’nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmasının ardından bölgede artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlediği rutin basın toplantısında "Kuzey Kore’nin eylemleri söz konusu olduğunda, tansiyonu yükselten adımlar atmaya devam ettiklerini görüyoruz" diyen Miller, Güney Kore ile iş birliği içinde gelişmeleri izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti. Pyongyang yönetimini diplomasiye teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirten Miller, "Kuzey Kore’yi gerilimi azaltmaya, çatışma riskini arttıracak her türlü eyleme son vermeye ve diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİR"

Kuzey Kore’nin Rusya’yı desteklemek üzere Ukrayna’ya asker göndereceğine dair iddialara da değinen Miller, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşacağına dair haberlerden endişe duyuyoruz" şeklinde konuştu. Miller, "Eğer bu doğruysa iki ülke arasında son birkaç aydır geliştiğini gördüğünüz ilişkide önemli bir ivmeye işaret edecektir. Bu, aynı zamanda savaş sahasında önemli kayıplar vermeye devam eden Rusya’nın çaresizliğini gösterir" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE BAĞLANTI YOLLARINI HAVAYA UÇURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığını duyuran Pyongyang yönetimi, dün iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurmuştu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edilirken, tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi’nin güneyine uyarı ateşi açıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya abd
En Çok Okunan Haberler
'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

Yıllar sonra podyuma geri döndü! Yeni görünümüyle şaşırttı

Yıllar sonra podyuma geri döndü! Yeni görünümüyle şaşırttı

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Petrol rafinerisinde yangın

Petrol rafinerisinde yangın

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.