WASHINGTON (AA) - Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından "Değişen Dünyada ABD, Türkiye ve NATO" konulu panel düzenlendi.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen "Değişen Dünyada ABD, Türkiye ve NATO" başlıklı panele, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın yanı sıra eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark konuşmacı olarak katıldı.

Ağırlıklı olarak NATO kapsamında Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı panelde Erhan, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar NATO için her zaman çok önemli ve değerli bir müttefik olduğunu vurguladı.

- "S-400 konusunun uzun bir geçmişi var"

Tarihi örnekleri ışığında Türkiye'nin NATO'ya özellikle askeri anlamda verdiği desteği anlatan Erhan, "Bugün NATO'nun bir dönüşüme ihtiyacı var ve Türkiye'nin bu noktada kritik önemi var." dedi.

Son dönemde iki ülke arasında soruna neden olan S-400 konusuna değinen Erhan, "Bu S-400 konusunun uzun bir geçmişi var, bunu Washington'daki birçok kişi bilmiyor. Türkiye uzun yıllardır ABD'den Patriot'ları almak istiyor ama bu talebi hep reddedildi. Son talebinden sonra Türkiye 17 ay yanıt bekledi ve sonunda gelen yanıt tatmin edici olmaktan uzaktı. Türkiye böyle bir süreçte hava savunma sistemi için alternatif aramaya başladı." yorumunu yaptı.