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Washington'da "Minyatürler: Anadolu'dan Müzikler" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 06:18 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Washington Ofisi tarafından düzenlenen "Minyatürler: Anadolu'dan Müzikler" konserinde New Manhattan Senfoni Orkestrası üyeleri dünyaca ünlü Türk bestekarların eserlerini seslendirdi

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organize ettiği "Minyatürler: Anadolu'dan Müzikler" temalı konserde New Manhattan Senfoni Orkestrası üyeleri, Ahmet Adnan Saygun, Cihat Aşkın, Hasan Uçarsu gibi dünyaca ünlü Türk bestekarların eserlerini seslendirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da YEE Washington Ofisi'nin organize ettiği programda, genç Türk müzisyenler sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Emre Ergin, Yiğit Karataş, Derin Öge gibi parlak Türk sanatçıların yer aldığı grup, Ahmet Adnan Saygun, Cihat Aşkın ve Hasan Uçarsu gibi dünyaca ünlü Türk bestekarların eserlerini klasik müzik formatında icra etti.

Programda, Mozart'ın Türk Marşı ve Cihat Aşkın'a ait Sarı Gelin bestesi yoğun alkış aldı.

Program hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü Washington Müdürü Halid Bulut, "Müziğin toplumlar arasında bir köprü kurmada en güçlü araç olduğunun bilinci ile Türk müziğinin kıymetli örneklerini bu akşam Washington'lı sanatseverlerle buluşturduk. Kültürümüzün sesini sadece harflerle değil notalarla da seslendirmek ve Amerikan toplumunda pozitif bir algı bırakmak en önemli amacımız. Bu akşam inanıyorum ki Sarı Gelin bestesi bütün katılımcıların zihinlerinde Anadolu'nun zenginliğini en doğru şekilde bir kez daha canlandırmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Program sonunda katılımcılar, konseri icra eden grup üyelerini uzun süre ayakta alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Halid Bulut Yunus Emre Enstitüsü

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