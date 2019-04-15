Washington'da TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı resepsiyonu

WASHINGTON (AA) - Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansın açılış resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi mevcut sorunlardan daha derindir." dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) bağlı TAİK ile ATC'nin düzenlediği geleneksel yıllık konferansın açılış resepsiyonu, Washington Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleştirildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde yapılan resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türk ve Amerikalı çok sayıda üst düzey konuk katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Büyükelçisi Kılıç, Türk ve Amerikalı üst düzey katılımcıları bir araya getiren bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki meselelerin samimi bir şekilde ele alınması için bunların fırsatlar olduğunu söyledi. Kılıç, "Türk-Amerikan ilişkileri 60 yıl boyunca ortak amaçlar, paylaşılan çıkarlar ve ortak değerler etrafında örülmüştür. Bugün de Türk-Amerikan ilişkileri her zamanki kadar önemli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında belli konular üzerinde anlaşmazlıklar olduğunu, ancak bu sorunların yapıcı diyalog yoluyla aşılabileceğine inandığını anlatan Büyükelçi Kılıç, bu konuda gayret göstermeye devam edeceklerini vurguladı. - Kalın'dan ikili ilişkilerin önemine vurgu Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye dinamik bir demokrasi, büyüyen bir ekonomiye sahip ve bölgesindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurdu. 360 derece dış politikasıyla bu vizyonunu hayata geçirdi." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi bir kimya olduğunu kaydeden Kalın, "Son iki yıldır önemli meselelerle yüzleştik ve bunları bugün de ele almaya devam ediyoruz. Fakat (iki ülke arasındaki) dostluk bu sorunların en azından bir kısmını çevrelemek ve bunların bir krize dönüşmesini engellemek için önemlidir." değerlendirmesini yaptı. - "İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi mevcut sorunlardan daha derindir" 2. Abdülhamid döneminde ABD'nin Osmanlı elçisi olarak görev yapan Lee Wallace ile Sultan Abdülhamid arasındaki bir hikayeyi anlatan Kalın, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi mevcut sorunlardan daha derindir." şeklinde konuştu.