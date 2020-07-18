Wayfair skandalı ile alakalı tüm detaylar... Meğer çocuklar...

Küçük yaştaki çocukların kaçırılarak bu platform üzerinden başka ürün ile kamufle edilerek satıldığı suçlamaları herkesi ayağa kaldırdı. Ürün açıklamasındaki isimlerin ise kafa karıştırıcı olması şüpheleri artırdı. Özellikle kayıp ilanı verilen küçük bir kızın adının bu ürünlerden birinin ismi içerisinde geçmesi gerçek bir olay algısı yarattı ve kan dondurdu. Bunun üzerine konu Twitter'da dünya gündemine girdi. Türkiye'de ise suçlamaların ikinci durağı popüler bir e-ticaret sayfası oldu.

Amerika merkezli e-ticaret sitesi olan Wayfair, mobilya ve beyaz eşya üzerine satışlar yapan bir şirket. Ancak özellikle Amerika dışındaki ülkelerde tanınmasını sağlayan olay çocuk kaçakçılığı ve pazarlaması suçlamaları ile gerçekleşti. Reddit ve Twitter gibi karşılıklı etkileşim sağlanan platformlarda suçlama içerikli paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda site içerisinde eşya yerine çocuk satışı gerçekleştiği iddia edildi. Mide bulandırıcı bu paylaşımlarda eşya için belirtilen fiyatın dudak uçuklatan cinsten olması suçlamaları kuvvetlendirdi.

SUÇLAMALARIN MUHATTABI ŞİRKETLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Şirket profili her geçen dakika katlanarak zedelenen Wayfair'dan herkes bir açıklama bekledi. Bu olayların gerçekliği yansıtmadığını uman açıklama talepleri giderek arttı. Sonunda şirketten beklenen açıklama yapıldı. Şirket yetkilileri iddiaları reddederek fiyatların absürtlüğünü kabul etti. İsimlerindeki karmaşıklığın düzenlenip tekrar siteye yüklenmesi için ürünlerin sayfadan kaldırıldığı belirtildi. Türkiye'deki e-ticaret siteisi ise fahiş fiyatlı ürünlerin veri girişi esnasındaki bir hatadan kaynaklandığı ve bu iddialar ile yan yana gelmekten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

HOLLYWOOD FİLM YILDIZI TOM HANKS NEDEN SUÇLANDI?

Birçok başarılı filmdeki aktörlüğü ile tanınan Tom Hanks bir kesim tarafından suçlandı. 2016 yılında paylaştığı bir Instagram gönderisinde SKU kodlarından farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldı. Ancak bu düşünceler araştırmaların bir sonuca varamamasından dolayı komplo teorisinden öteye gidemedi.

2016 ABD SEÇİMLERİ ZAMANI ORTAYA ÇIKAN "PIZZAGATE" OLAYI İLE BİR BAĞI VAR MI?

Wayfair skandal olayı gündeme düşer düşmez 2016 yılında Bill ve Hillary Clinton'i hedef alan "Pizzagate" komplo teorisi akıllara geldi. Pizzagate, bir pizza restoranının çocuk istismar çetesinin merkezi olduğunu ve zengin insanlara çocukları suistimal etmeleri için satıldığını savunan bir teoriydi. Adının "Pizzagate" olması çetenin liderinin bir pedofili ve pizza zinciri sahibi olmasına bağlanmıştı. Daha sonra yapılan araştırmalar ile suçlamaların bir kanıt niteliği taşımadığı belirtilip dezenformasyon amacıyla piyasaya sunulduğu ortaya çıkmıştı.



