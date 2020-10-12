HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Waymo sürücüsüz otomobil için bir adım daha attı

Waymo sürücüsüz otomobil için bir adım daha attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Google’ın otonom sürüş teknolojileri geliştiren şirketi Waymo, tam anlamıyla içinde sürücü bulunmayan araçlarını genel kullanıma açmaya başlıyor.

Waymo sürücüsüz otomobil için bir adım daha attı

Waymo sürücüsüz otomobilleri ABD Phoenix’te bir süredir test aşamasında çalışıyordu. Bu testin içinde araçları güvenlik sürücüsü olmadan tamamen sürücüsüz biçimde çalıştırma süreci de bulunuyordu. Ancak Waymo şimdi, Waymo One servisi üzerinden araçlarını halka da açmaya hazırlanıyor.

WAYMO SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLERİ DEVREYE SOKUYOR

Uygulamanın kullanıcıları bundan sonra, içinde sürücü bulunmayan araçları taksi olarak çağırabilecek ve istedikleri yere gidebilecekler.

Waymo CEO’su John Krafcik’in açıklamasına göre, tüm araçları artık yüzde 100 sürücüsüz olarak çalışacak. Ancak bu hizmet Phoenix içinde 75 km2’lik bir alanda geçerli olacak.

GÜVENLİK ŞOFÖRÜ BULUNACAK

Ancak henüz yasal olarak yüzde 100 otonom araçlara izin verilmediği için araçlar için merkezde bir “güvenlik şoförü” oturacak. Bu sürücü kameralardan aracı kontrol edecek ve yolunda gitmeyen bir durum olduğunda aracın kontrolünü alabilecek. Diğer durumlarda ise otonom sürüş sürecine karışmayacak.

Fakat ABD halkı otonom araçlara karşı hala büyük bir direnç gösteriyor. ABD’deki araştırmalara göre halkın yüzde 48’i otonom taksilere asla binmeyeceğini ve güvenmeyeceğini dile getiriyor.

Yine de yüzde 52 de yüksek bir oran ve araçların güvenlik algısı geliştikçe daha çok insanın otonom araçları kabul edeceği düşünülüyor. Öte yandan, ABD hükümeti de sürücüsüz otomobillere lisans vermek için kılı kırk yarıyor. Uber’in test araçlarının 2018’de Kaiforniya’da yeşil ışıkta karşıya geçen yayaları ezmekten son anda kaçınabilmesi gibi olaylar, bu otomobillere karşı korkuyu canlı tutuyor.

Yarısı erkek yarısı dişi kuş türü keşfedildi: Bilim insanları şaşkın!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Xiaomi'nin yeni Note'u gün yüzüne çıktı! İşte özellikleriXiaomi'nin yeni Note'u gün yüzüne çıktı! İşte özellikleri
DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nokia'nın Wi-Fi 6 cihazı sorununu kendisi tespit edebiliyor
Nokia'nın Wi-Fi 6 cihazı sorununu kendisi tespit edebiliyor
Uygun fiyatlı Oppo A15 geliyor
Oppo'dan uygun fiyatlı telefon geliyor
Tesla Model Y son teknoloji pil ile gelebilir
Tesla'nın yeni otomobili piliyle de teknolojik olabilir
YouTube alışveriş özellikleri güncelleniyor
YouTube'u alışveriş merkezine dönüştüren yepyeni özellik!
Google Duo ekran paylaşımı özelliğine kavuşuyor!
Google'ın uygulaması yeni özelliğine sonunda kavuşuyor!
Microsoft için evden çalışma sistemi artık kalıcı
Evden çalışmaya devam edecekler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.