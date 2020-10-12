Waymo sürücüsüz otomobil için bir adım daha attı

Waymo sürücüsüz otomobilleri ABD Phoenix’te bir süredir test aşamasında çalışıyordu. Bu testin içinde araçları güvenlik sürücüsü olmadan tamamen sürücüsüz biçimde çalıştırma süreci de bulunuyordu. Ancak Waymo şimdi, Waymo One servisi üzerinden araçlarını halka da açmaya hazırlanıyor.

WAYMO SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLERİ DEVREYE SOKUYOR

Uygulamanın kullanıcıları bundan sonra, içinde sürücü bulunmayan araçları taksi olarak çağırabilecek ve istedikleri yere gidebilecekler.

Waymo CEO’su John Krafcik’in açıklamasına göre, tüm araçları artık yüzde 100 sürücüsüz olarak çalışacak. Ancak bu hizmet Phoenix içinde 75 km2’lik bir alanda geçerli olacak.

GÜVENLİK ŞOFÖRÜ BULUNACAK

Ancak henüz yasal olarak yüzde 100 otonom araçlara izin verilmediği için araçlar için merkezde bir “güvenlik şoförü” oturacak. Bu sürücü kameralardan aracı kontrol edecek ve yolunda gitmeyen bir durum olduğunda aracın kontrolünü alabilecek. Diğer durumlarda ise otonom sürüş sürecine karışmayacak.

Fakat ABD halkı otonom araçlara karşı hala büyük bir direnç gösteriyor. ABD’deki araştırmalara göre halkın yüzde 48’i otonom taksilere asla binmeyeceğini ve güvenmeyeceğini dile getiriyor.