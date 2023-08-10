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Webb Teleskobu belirledi: 'En uzak yıldız Earendel, Güneş'ten bir milyon kat parlak'

10.08.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak yıldız Earendel'in, Güneş'ten yaklaşık bir milyon kat daha parlak olduğunu tespit etti. Öte yandan, Webb'in NIRCam görüntülerinin, evrenin ilk milyar yılında şimdiye kadar tespit edilen en yüksek oranda büyütülmüş gök ada olan Sunrise Arc'ın diğer önemli ayrıntılarını da gösterdiği belirtildi.

Webb Teleskobu belirledi: 'En uzak yıldız Earendel, Güneş'ten bir milyon kat parlak'

NASA'nın açıklamasına göre Webb Uzay Teleskobu, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlenen, evrende şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldıza dair gözlemleri genişletti.

Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) görüntülerini inceleyen bilim insanları, Earendel'in, Güneş'ten iki kat daha sıcak, yaklaşık bir milyon kat daha parlak ve büyük bir B-tipi yıldız olduğunu belirledi.

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EARENDEL, GÖK ADA KÜMESİNİN "KÜTLE ÇEKİMSEL MERCEKLEME" ETKİSİYLE TESPİT EDİLDİ

Hubble ve Webb, yıldızı Dünya ile Earendel'in arasında bulunan "WHL0137-08" adlı gök ada kümesinin büyüklüğü nedeniyle uzay dokusunun bükülmesiyle oluşan "kütle çekimsel mercekleme" etkisi sayesinde tespit etti.

Earendel'in Webb'in yüksek çözünürlüklü kızılötesi fotoğrafında bile yalnızca tek bir ışık noktası olarak görüldüğünü belirten astronomlar, bundan yola çıkarak "mercekleme" etkisiyle 4 bin kat büyük göründüğünü, şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldız olduğunu ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlendiğini kaydetti.

MUHTEMELEN EARENDEL'E YAKIN KONUMDA BİR KARDEŞ YILDIZ DAHA VAR

Astronomlar, Earendel'in kütlesindeki yıldızların genellikle ikili olduğunu ancak Earendel örneğinde bunların birbirine yakınlığı nedeniyle Webb tarafından tespit edilemeyeceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Earendel'in rengini inceleyen gök bilimciler, daha soğuk ve daha kırmızı bir kardeşinin olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

SUNRİSE ARC GÖK ADASI'NIN ÖZELLİKLERİ DE KEŞFEDİLDİ

Webb'in NIRCam görüntüleri, evrenin ilk milyar yılında şimdiye kadar tespit edilen en yüksek oranda büyütülmüş gök ada olan Sunrise Arc'ın diğer önemli ayrıntılarını da gösteriyor.

Görüntülerde genç yıldızları oluşturan, 5 milyon yıldan daha genç olduğu tahmin edilen bölgeler ve 10 ışık yılına kadar uzanan daha eski yerleşik yıldız kümeleri bulunuyor.

Earendel'in iki yanındaki daha küçük noktalar ise en az 10 milyon yaşında olduğu düşünülen daha eski, daha yerleşik bir yıldız kümesinin görüntüleri.

Gök bilimciler, bu yıldız kümesinin kütle çekimiyle bağlı bulunduğunu ve muhtemelen halen var olduğunu düşünüyor. (AA)

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NASA James Webb Uzay Teleskobu

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