WhatsApp aynı anda birden çok yerde olacak!

WhatsApp uygulamasını güncel tutmayı pek seviyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kullanıcıların isteklerine ve ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmek. Kullanıcıların da bu yönde WhatsApp'tan bir isteği vardı; WhatsApp'ı tıpkı Facebook Messenger, Instagram gibi aynı anda farklı cihazlardan da kullanmak istiyorlardı. Buna bir son vermek isteyen WhatsApp'ın daha önce çoklu hesap desteği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Çoklu hesap desteğinin detayları ancak bugün ortaya çıkartılabildi.

WHATSAPP BİRDEN FAZLA CİHAZDA AÇILACAK

WhatsApp çoklu hesap desteğinden ekran görüntüleri paylaşıldı. WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerine göre WhatsApp aynı anda dört cihaza kadar destek verecek. Yani dört cihaz, aynı anda aynı WhatsApp hesabını kullanabilecek. Hesap doğrulaması ise yine paylaşılan ekran görüntüsüne bakarsak SMS yoluyla gönderilecek bir kod ile sağlanacak. Böylece aynı hesap, diğer akıllı telefonlarda açılabilecek.

WHATSAPP ÇOK HESAP DESTEĞİ NE ZAMAN GELİYOR?

'WhatsApp çoklu hesap desteği ne zaman gelecek?' dediğinizi duyar gibiyim. iOS ve Android için yayınlanması beklenen çoklu hesap desteği şimdilik test aşamasında. Bu noktada test aşamasının başlaması önemli bir etken. Zira, testlerin oldukça ilerlediği konuşuluyor. Bu yüzden birkaç ay içerisinde WhatsApp bize çoklu hesap desteğini bir güncelleme ile duyurabilir.

