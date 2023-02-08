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  4. Whatsapp çöktü mü, erişim engeli var mı? 8 Şubat Whatsapp çöktü mü son dakika

Whatsapp çöktü mü, erişim engeli var mı? 8 Şubat Whatsapp çöktü mü son dakika

08.02.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde internette yaşanan yavaşlama birlikte birçok internet sitesine erişim sorunu oluşmaya başladı. Hatta bazı kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilmediğini paylaştılar. Peki Whatsapp çöktü mü, erişim engeli var mı? 8 Şubat Whatsapp çöktü mü son dakika

Whatsapp çöktü mü, erişim engeli var mı? 8 Şubat Whatsapp çöktü mü son dakika

Whatsapp, Instagram, Facebook gibi uygulamalarda sorunlar yaşanıyor. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlar mesajlarının iletilmediğini, gerekli bilgilere ulaşamadıklarını paylaştılar. Yaşanan sorun sonrasında kullanıcıar 'Whatsapp çöktü mü, neden mesajlarım gtmiyor?' gibi konuları araştırmaya başladılar. Peki Whatsapp çöktü mü, erişim engeli var mı? İşte ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde WhatsApp giriş yapılamıyor. Bu genel sorundan Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi. 8 Şubat 2023 Whastapp'ta yaşanan sorun sonrası WhatsApp yöneticilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi...

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WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp'ta yaşanan erişim engeli ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair bir açıklama gelmesi halinde gerekli bilgiler haberimizde yer alacaktır.

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