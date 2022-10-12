WhatsApp durumu SS alınca karşı tarafa bildirim gidiyor mu? WhatsApp ekran görüntüsü bildirimi gider mi?

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma programlarından biri olan WhatsApp, zaman zaman uygulamaya bazı yenilikler getiriyor. Bu yenilikler kullanıcılar tarafından sık sık araştırılıyor. Bunlardan biri de whatsApp durumu SS almak olarak görülüyor. Son güncellemeler ile birlikte yeni yetenekler kazanan WhatsApp uygulaması özellikle iPhone’larda gelişmiş özellikler sunuyor. Güncelleme sonrası WhatsApp üzerinde aynı anda 30 fotoğraf gönderimi yapmak mümkün. WhatsApp'ta ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gitmez.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü alındığı nasıl anlaşılır?

İkinci bir güncelleme ya da açıklamaya kadar WhatsApp ekran görüntüsü alındığınızda karşı taraf bu durumu fark etmez. WhatsApp'ta ekran görüntüsü alınması halinde karşı tarafa anında bildirim gideceği yönünde haberler de yayılmaya başladı. Ancak, ortaya çıkan bu haberler mevcut durum değerlendirildiğinde gerçeği yansıtmıyor.

WhatsApp durum ekran görüntüsünü alınca bildirim gider mi?

WhatsApp kullanıcıları başka bir kullanıcının durumunda paylaştığı bir görseli, telefonuna doğrudan kaydedemez. Bu durumda kullanıcılar ekran görüntüsü almak durumunda kalmaz zorunda. Ancak, karşı taraftaki kullanıcı bu durumdan haberdar olmaz.

WhatsApp'ta kişiye özel durum anlaşılır mı?

Durum güncellemelerinizi bir başka kullanıcının görebilmesi için telefon numarası rehberinizde kayıtlı olmalı. Aynı şekilde karşı taraf, sizin telefon numaranızı da kendi rehberine kaydetmiş olmalıdır. Durum güncellemelerinizi tüm kişilerinizle paylaşabilir ya da yalnızca belirli kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ekran görüntüsü bildirimi kapatma adımlarını takip etmeniz yeterlidir. Varsayılan olarak bırakılan kullanımlarda, durum güncellemeleriniz rehberinizdeki tüm kişilerle paylaşılır.

WhatsApp tek seferlik fotoğraf SS alınır mı?

WhatsApp durum fotoğraf paylaşma özelliği, karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraf ya da videonun sadece tek seferlik görüntülenmesini ifade eder. Bir kez görüntüleme özelliğini kullanarak gönderdiğiniz resim ve videolarınız tek seferlik görüntülemenin ardından sohbet sayfasından silinir. Paylaştığınız medya içeriği karşı tarafın görüntülemesi ile “mesaj açıldı” olarak size bildirilir.

WhatsApp bu özelliği ile bir kullanıcı tarafından gönderilen tek seferlik bir fotoğrafın yalnızca açılana kadar saklanmasını ve ardından hemen silinmesini sağlar. WhatsApp sohbet ekranından gerçekleştirilebilen bu özellik, tek seferlik fotoğraf ve medyaların uçtan uca şifreli bir şekilde birkaç hafta boyunca sunucularda saklanmasını kapsar. WhatsApp tek seferlik fotoğraf SS alınabilir. Tek seferlik fotoğraf gönderdiğinizde, ses ya da ekran kaydı aldığınızda karşı tarafa kesinlikle bildirim gitmez.



