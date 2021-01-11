WhatsApp güncellemesiyle ilgili şaşırtan değerlendirme: "kullanıcılar yasa dışı bir şekilde zorlanıyor"

WhatsApp'ın "Gizlilik İlkesi"ni güncellemesi ve yeni koşulların onayı konusunda kullanıcılarına 8 Şubat'a kadar süre vermesinin ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tartışmalar devam ediyor. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması sunan WhatsApp'ın şimdiye kadar gizlilik özelliğiyle hep ön planda olduğunu belirtti. Facebook'un, 2014 yılından beri WhatsApp'ı bünyesinde bulundurduğunu ve kullanıcılara şimdiye kadar Facebook ile veri paylaşmaktan vazgeçme seçeneği sunulduğunu hatırlatan Kalsın, "Ancak şimdi kullanıcılara Facebook'un kişisel verilerine erişim izni vermeleri için bir çeşit baskı yapıyor. Güncellemeyi kabul eden kullanıcılar artık iletişim numarası, konumu, sohbetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok veriyi Facebook ile paylaşmayı kabul edecek ve eğer güncellemeyi kabul etmezlerse hesapları kendilerinden alınacak. Özetle bu güncelleme ile kullanıcılar, mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlanıyor." şeklinde konuştu.

Yeni uygulamanın birçok açıdan üzücü olduğunu ifade eden Kalsın, şimdiden birçok kullanıcının Signal veya Telegram gibi diğer iletişim platformlarına geçtiğini aktardı. Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın dahi kullanıcılara hizmetleri değiştirmeyi denemelerini önerdiğini anlatan Kalsın, "Musk ayrıca, alaycı bir dille yazılmış mesajında, ABD'nin başkentinde meydana gelen protestocuların saldırısından Facebook'un sorumlu olduğunu iddia ediyor. Bir WhatsApp sözcüsü, Ars Technica'ya verdiği röportajda, bu değişiklik sayesinde WhatsApp sohbetlerinin Facebook'un gelişmiş kaynakları kullanılarak kurtarılacağını söyledi ve şirketlerin WhatsApp sohbetlerine erişim sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte güncellenen Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'nın İngiltere ve AB'deki kullanıcıları etkilemeyeceği belirtildi." dedi. "DİJİTAL ÇAĞDA SÖMÜRÜ, VERİ ÜZERİNDEN YAPILIYOR'' Doç. Dr. Berrin Kalsın, Avrupa'da Facebook'a kesilen cezalar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen yıllarda AB politikacıları, Brexit müzakereleri sırasında uygulamayı kullanarak 'WhatsApp diplomasisi' terimini ortaya çıkarmıştı. Ancak daha sonra nedendir bilinmez Avrupa Komisyonu, rotasını değiştirdi ve gizlilik endişelerini gerekçe göstererek çalışanlarını Signal'e geçmeye çağırmıştı. Hatta AB, Facebook'a daha önce WhatsApp'taki kişisel verileri şirketleri arasında paylaştığı gerekçesiyle 110 milyon avro (daha sonra 120 milyon dolar) para cezası vermişti. Tüm bu yaşananlara rağmen güncellemenin neden AB veya Birleşik Krallık'ta yaşayan kullanıcılar için geçerli olmadığı sorusu gündeme geliyor."