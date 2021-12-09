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WhatsApp, kripto para transfer özelliği getiriyor

09.12.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içinde kripto para transferine olanak tanıyan yeni pilot özelliğini ABD'de sınırlı sayıda kullanıcısının hizmetine sundu.

WhatsApp, kripto para transfer özelliği getiriyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içinde kripto para transferine olanak tanıyan yeni pilot özelliğini ABD'de sınırlı sayıda kullanıcısının hizmetine sundu.

Uygulama içindeki kripto para transferi, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdan geliştiricisi Novi tarafından yürütülüyor.

Haberi Novi'nin yöneticisi Stephane Kasriel duyurdu. WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart da Twitter'da yaptığı paylaşımda Novi'nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini yazdı.

https://twitter.com/wcathcart/status/1468724981886427138

Uygulama içerisindeki kripto para transferi bir ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para olan Pax Dolar (USDP) ile yapılacak.

Novi'nin websitesinde yer alan bilgilere göre, para transferi özelliği tıpkı fotoğraf, konum ve döküman gönderimi gibi çalışacak.

Para göndermek ya da almak için herhangi bir ücret kesintisi olmayacağını belirten Novi, transferlerde sıklıkla ilgili bir kısıtlamanın olmayacağını da aktardı.

Pilot özellik şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmete sunuldu.

6 hafta önce çalışmaya başlayan Novi, şu anda yalnızca Orta Amerika ülkesi Guatemala ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet sunuyor. Ancak WhatsApp'taki para transferi özelliği şimdilik Guatemala'da aktif değil.

Öte andan ödeme yapmak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini de etkilemeyecek.

Meta'nın kripto para yolculuğu

Teknoloji dergisi Verge'e göre Meta daha önce 2019 yılında Libra adında bir kripto para birimi geliştirmeyi planlıyordu. Bu para birimi Calibra adı verilen ve Facebook tarafından geliştirilen dijital cüzdan uygulaması ile entegre olacaktı.

Ancak 2019'dan bu yana söz konusu planda da bazı değişiklikler yaşandı. Libra önce Diem oldu ve daha sonra Calibra da Novi olarak isim değiştirdi. Novi ise Diem olmadan piyasaya sürüldü. Novi, Diem yerine Paxos isimli şirket tarafından geliştirilen Pax Dolar'ı kullanmaya başladı.

Novi'nin baş yöneticisi David Marcus, Ekim ayında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, Diem'e verdikleri desteğin değişmdiğini ve yasal onayın alınmasının ardından Diem'i piyasaya süreceklerini açıklamıştı.

Mart 2021'de de Tesla CEO'su Elon Musk, artık şirketin ürettiği otomobillerin ABD'de kripto para birimi bitcoin ile satın alınabileceğini açıklamıştı.

Musk, ABD dışındaki ülkelerde ise bu yılın sonlarında bitcoinle ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

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