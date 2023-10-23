WhatsApp kullananlar dikkat! 24 Ekim'den itibaren...

WhatsApp eski sistemlerden desteğini kesiyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve sosyal medyanın en ünlü uygulamalarından biri haline gelen WhatsApp, 24 Ekim 2023’ten itibaren önemli bir kararı yürürlüğe koyuyor.

24 EKİM 2023’TEN İTİBAREN YALNIZCA ONLARI DESTEKLEYECEK

WhatsApp'ın "Yardım Merkezi"ndeki "Desteklenen işletim sistemleri hakkında" başlığında yer alan nota göre, WhatsApp, 24 Ekim 2023’ten itibaren yalnızca Android OS 5.0 ve daha yeni Android sürümleri destekleyecek.

Bu aynı zamanda Google işletim sisteminin Android OS 5.0'ten daha eski sürümlerini kullanan cihazların 24 Ekim'den itibaren WhatsApp tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor.

Ancak SamMobile, Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi cihazları, Android 6 Marshmallow güncellemesini aldıkları için bu WhatsApp değişikliğinden etkilenmeyecek cihazlar olarak sıraladı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY! ÇOĞU...

Artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek Google işletim sistemi sürümlerinin çoğunun, günümüzde yaygın olarak kullanılmayan eski sürümler olması dikkat çekiyor. Fakat hala bu sürümlerden birini çalıştıran telefonlardan birine sahipseniz daha yeni bir cihaza geçmeniz faydalı olabilir.





