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WhatsApp kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar! Artık delil sayılacak

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 21:32
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Yargıtay'dan WhatsApp kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karar geldi. Adana'da görüşen bir ticaret davasında WhatsApp yazışmalar, davacının elinde imzalı bir belge olmamasına rağmen delil olarak kabul edildi.

WhatsApp kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar! Artık delil sayılacak

Artık WhatsApp kullananların ne konuştuğuna, kime ne söz söylediğine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

YARGITAY'A TAŞINDI

Adana'da görülen bir ticaret davasında taraflardan biri WhatsApp yazışmalarını delil olarak sundu. Ancak mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a taşındı.

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EMSAL KARAR GELDİ

Mahkeme, elde yazılı imzalı bir belge olmasa da WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti. Yerel mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Böylece Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Avukat Alperen Kadıoğlu "Yargıtay'ın kararı sonrası yerel mahkemeler artık WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.


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