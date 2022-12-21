Whatsapp silinen mesajlar geri gelir mi? WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? WhatsApp’ta çok konuşulacak yeni özellik!

Whatsapp kullanıcılarının işini kolaylaştıracak özellikler geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamada yanlışlıkla silinen mesajları geri almayı sağlayan yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu. Peki, bu özellik nasıl kullanılacak? İşte tüm detaylar...

WHATSAPP SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ YÜKLENİR?

WhatsApp'ta gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “kendim için sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla “kendim için sil” özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesinin imkanı yoktu. Cathcart, yeni özellik ile bunun artık mümkün olduğunu duyurdu.

WHATSAPP SİLİNEN MESAJLAR GERİ GELİR Mİ?

Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.

Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.

