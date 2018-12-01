Whatsapp'tan kadının müstehcen görüntülerini kaydedip eşi ve akrabalarına yolladı!

KKTC’de turist statüsünde bulunan evli ve bir çocuk babası Salih S., bir süre önce Facebook üzerinden Almanya'da yaşayan evli bir kadınla arkadaşlık kurdu. İkilinin görüşmeleri bir süre sonra Whatsapp üzerinden devam ederken, zanlı Salih S. kadının müstehcen görüntülerini kaydetti.

KKTC basınında yer alan Gamze Pir Baykur imzalı habere göre, Salih S. bir süre sonra aralarının bozulması üzerine kaydettiği görüntüleri kadının Almanya’da bulunan eşi, yakın akrabaları ve arkadaşlarına gönderdi. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, Salih S.'yi 28 Kasım günü gözaltına aldı.

TUTUKLANDI



Mağusa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan zanlı, soruşturma tamamlanana kadar 2 ayı geçmemek şartı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



