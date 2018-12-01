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Whatsapp'tan kadının müstehcen görüntülerini kaydedip eşi ve akrabalarına yolladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 07:50 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta turist olarak bulunan Salih S., Whatsapp üzerinden görüntülü olarak konuştuğu kadının müstehcen görüntülerini keydederek kadının eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yolladı. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan ve Salih S. çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklandı.

Whatsapp'tan kadının müstehcen görüntülerini kaydedip eşi ve akrabalarına yolladı!

KKTC’de turist statüsünde bulunan evli ve bir çocuk babası Salih S., bir süre önce Facebook üzerinden Almanya'da yaşayan evli bir kadınla arkadaşlık kurdu. İkilinin görüşmeleri bir süre sonra Whatsapp üzerinden devam ederken, zanlı Salih S. kadının müstehcen görüntülerini kaydetti.

KKTC basınında yer alan Gamze Pir Baykur imzalı habere göre, Salih S. bir süre sonra aralarının bozulması üzerine kaydettiği görüntüleri kadının Almanya’da bulunan eşi, yakın akrabaları ve arkadaşlarına gönderdi. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, Salih S.'yi 28 Kasım günü gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Mağusa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan zanlı, soruşturma tamamlanana kadar 2 ayı geçmemek şartı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadının hic suçu yok mu? Evli kadın başka adamla görüntülü konuşup müstehcen görüntülerini elin adamına göstermesi sizi hic alakadar etmezken adiminesine göndermesi olay oluyor. Çok geniş bir millet olmuşuz. Bu genisliginizle dünya yi içinize alacaksınız.
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